Bilim Kurulu üyesi Taşova: Paket ürünleri sabunlu suyla yıkayın

İşte koronavirüsten korunma yolları:

KOLONYA VE DEZENFEKTAN KULLANIN

“Yüzde 60’tan 90’a kadar alkol derecesinin olması durumunda, bu ‘zarflı’ bir virüs olduğu için bunu ortamdan uzaklaştırabiliyoruz, elimizi temizleyebiliyoruz.

ELİNİZİ SIK SIK VE EN AZ 20 SANİYE YIKAYIN

Hapşırma gibi bir şey olursa elimizin çok hızlı şekilde su ve sabunla en az 20 saniye yıkanmasını öneriyoruz. El hijyeni buradaki mücadelede en önemli unsur.

HASTAYSANIZ MASKE TAKIN

Her yerde maske takan insanları görüyoruz. Şimdi maskeyi biz Bilim Kurulu olarak hastaların takmasını istiyoruz. Yayılma söz konusu olduğu zaman özellikle riskli kişilerde olmak üzere. Eğer çok dip dibe metroya, otobüse biniliyorsa oradaki o kişiler de maske takabilir.

MASKENİZE DOKUNMAYIN

Maske taktığınız zaman asla o maskeye dokunulmaz, o maskeyi düzeltmek için dokunmamanız gerekir. Hele ki çevreye dokundunuz, masaya, sandalyeye, kapı koluna, ondan sonra da maskenize dokundunuz, önce kendinizi enfekte edersiniz.

ELDİVEN TAKMAYA GEREK YOK

Eldiven takanları görüyoruz. Eldivenle sadece kendini koruduğunu sanıyor ama kendini de korumuyor. Eldiven takan insan el hijyeni yapmıyor. Eldiven takan kişiler ne yapıyor? Ben havaalanında gördüm, eldiveni takıp o eliyle her tarafa dokunup sonra kendi maskesine dokunuyor. Kendilerini enfekte edecekler. Bu son derece önemli. Eldiven takmaya gerek yoktur. Yanınızda küçük bir kolonya taşıyın, dokunduktan hemen sonra sık sık el hijyeninizi sağlayın, en önemli şey budur. Eldiven kullanmayı bize (doktorlara) bırakın. Eldiven takan kişi elini yıkamıyor.

ALIŞVERİŞTEN SONRA ELİNİZİ DEZENFEKTE EDİN

Markette makarna paketine, domatese, çevreye dokundunuz, bundan sonra el hijyeninizi sağlayacaksınız. Buradaki en önemli unsur, onun üstünde taşıdığı virüsten ziyade sizin elinizi ne sıkılıkta yıkadığınızla alakalı.

EVE GELİNCE ÜZERİNİZİ ÇIKARIP DUŞ ALIN

İşten eve gelen kişinin hemen üstünü çıkarması, mümkünse bir duş almasında yarar var. Ayakkabılarla içeri girilmesin, istediğimiz bu.

KIYAFETLERİNİZİ ASIP HAVALANDIRIN

Eve gelip üzerinizden çıkardığınız kıyafetlerin yıkanabilenlerini mutlaka yıkayın. Ceket ve palto gibi kıyafetleri hemen dolaptakilerin yanına asmayın. Bir askıya asıp açık havada birkaç saat bekletin.

EVİNİZİ SIK SIK TEMİZLEYİN

Evinizin temizliğini daha sık yapın. Hastaları, üst solunum yolu enfeksiyonu olanları evinize almayın.

YAŞLI VE HASTALARI TEMASTAN KORUYUN

Panik yapmadan, özellikle riskli grupları korumamız gerek. Biz ailemizle yaşlılarımızla bir arada yaşayan bir toplumuz. İngiltere gibi yaşlı vatandaşlara ‘Gidin 4 ay torununuzdan uzak kalın’ diyemiyoruz. Bir de akciğer hastalığı, yüksek tansiyonu olanlarla ve yaşlılarımızla temasın en aza indirgenmesi gerekiyor.”

PAKETLİ ÜRÜNLERİ SABUNLU SUYLA YIKAYALIM

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova, alışveriş yaptıktan sonra paketli ürünlerin sabunlu suyla yıkanması gerektiğini söylüyor. Alışveriş torbasından çıkardığımız paketli ürünleri sabunlu suyla yıkamak virüsün bulaşmasının önünde önemli bir önlem.

BEZLE KURULAYALIM

Daha sonra ürünleri temiz bir bezle kurutuyoruz. Ardından havlu peçetenin üzerine sererek kurutuyoruz.

CEP TELEFONLARIMIZI SİLELİM

Taşova telefon temizliğine dikkat çekiyor. Artık tüm telefonlarda kap olduğunu söyleyen Taşova, alkol içeren el dezenfektanlarını sürerek bir mendil ya da pamuk yardımıyla telefonların sık sık temizlenmesi gerektiğini belirtiyor ve şunları söylüyor: “Biz hastanelerde, ‘sık dokunulan yerleri temizleyin’ deriz. Cep telefonu, bilgisayar tuşları gibi sık dokunulan yerlerin temizlenmesi gerekiyor. Telefonlarımızı sık sık temizleyebiliriz. Neyle temizleyebiliriz? Mesela, alkol bazlı el dezenfektanını döküp, hepsinde kılıf var zaten, ya da alkollü ıslak mendille silinebilir. Ama önce cebinizi kapayın.”

ASANSÖRDE SIRT SIRTA DURUN

Asansörlerin her gün birkaç kez temizlenmesi gerekiyor. Asansöre mümkün olduğunca az binmeye çalışın. Bindiğinizde de yüz yüze değil sırt sırta durmaya dikkat edin. Asansör tuşlarına bastıktan sonra ellerinizi dezenfekte edin.