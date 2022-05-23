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BioNTech aşısı ile ilgili dikkat çeken 3. doz araştırması

BioNTech aşısı ile ilgili dikkat çeken 3. doz araştırması

BioNTech ile Pfizer'ın ortak geliştirdiği corona virüsü aşısı ile ilgili dikkat çeken araştırmanın verileri yayınlandı.

Bilim insanlarının yaptığı araştırmada 6 aylıktan 5 yaşına kadar çocuklara verilen üçüncü doz corona virüsü aşısının semptom gösteren Covid-19 hastalığını yüzde 80’e kadar engellediği ortaya çıktı.

İki şirket tarafından paylaşılan verilerde corona virüsü aşısının çocukların kullanımı için güvenli ve tolere edilebilir olduğunu duyurdu. Araştırmanın bir kısmının Omicron varyantı döneminde yapıldığına dikkat çeken uzmanlar araştırmanın henüz hakemli bir dergide yayınlanmadığını aktardı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan BioNTech’in CEO’su Uğur Şahin de sonuçların umut vadettiğini söyledi. Şahin, “Düşük doz, çocuklarda güncel Covid-19 varyantlarına karşı yüksek oranda koruma sağlıyor” dedi.

Etiketler BioNTech koronavirüs aşısı BioNTech aşısı araştırma
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