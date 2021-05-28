BioNTech aşısının 12-15 yaş grubu için kullanımına onay çıktı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech-Pfizer'in Covid-19 aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini bildirdi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Amerikan şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısının 12-15 yaş grubu çocuklarda kullanımına onay verdi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de BioNTech-Pfizer aşısının aynı yaş grubu için kullanılmasını onaylamıştı.