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BioNTech aşısının 12-15 yaş grubu için kullanımına onay çıktı

BioNTech aşısının 12-15 yaş grubu için kullanımına onay çıktı

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), BioNTech-Pfizer'in Covid-19 aşısının 12-15 yaş grubuna uygulanabileceğini bildirdi.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA),  Amerikan şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısının 12-15 yaş grubu çocuklarda kullanımına onay verdi. 

Geçtiğimiz günlerde ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) de BioNTech-Pfizer aşısının aynı yaş grubu için kullanılmasını onaylamıştı.

Etiketler pfizer biontech koronavirüs saşısı biontech aşısı
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