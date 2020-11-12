''D vitamini ve Omega 3 takviyesi koronavirüsten koruyabilir''

İsviçre’de Zürih Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, düzenli D vitamini veya Omega-3 takviyesi yaşlıların bağışıklık sistemlerini güçlendirerek Covid-19 gibi enfeksiyonları savuşturmalarına yardımcı oluyor.

KEMİK SAĞLIĞI, HAFIZA VE KAS İŞLEVİNDE ETKİSİ YOK

Bununla birlikte, yaşları 70 ve 70 üstü olan 2 bin 157 katılımcının yer aldığı araştırma, hapların enfeksiyon kapma riskini azalttığını, ancak kemik sağlığı, hafıza ve kas işlevi üzerinde hiçbir etkisi olmadığını ortaya koydu.



Çalışmanın bulguları, yüksek D vitamini seviyelerinin Covid-19'u engellediğini ve ayrıca enfekte olurlarsa insanların hayatta kalma şansını artırdığını gösteren önceki çalışmaları pekiştiriyor.

ENFEKSİYONLARA KARŞI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİYOR

JAMA dergisinde yayınlanan veriler, idrar yolu ve üst solunum yolu enfeksiyonlarının Omega-3 takviyesi alanlarda sırasıyla yüzde 62 ve yüzde 10 oranında azaldığını ortaya koydu. D vitamini alanların enfeksiyon riskinin ise 70 ile 74 yaş arasındakilerde yüzde 16 azaldığı görüldü. Aynı zamanda D vitamini takviyesi erkeklerde kan basıncını 2,5 mmHg (milimetre cıva) düşürdü.



Araştırmayı yöneten Profesör Heike Bischoff-Ferrari, “Bulgularımız, aktif bir yaşam tarzı sürdüren ve önceden var olan herhangi bir sağlık sorunu olmayan 70 yaş ve üstü yetişkinlerde D vitamini ve omega-3 takviyesi öneriyor. Söz konusu haplar, kemik sağlığı, hafıza ve kas işlevi söz konusu olduğunda hiçbir fayda sağlamıyor. Ancak, Covid-19 ve diğer enfeksiyonlar üzerinde önemli bir etkisi olduğuna inanıyoruz. Bu takviyelerin yüksek güvenliği ve düşük maliyetleri yaşlıların Covid-19’dan yüksek ölüm oranı göz önüne alındığında, çalışmamızın sonuçlarının genel halk sağlığı için çok önemli olduğunu düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

KÜRESEL SAĞLIK SORUNU

Dünya genelinde yaklaşık 1 milyar insanın D vitamini eksikliği yaşadığı düşünülüyor. Uzmanlar, karantina uygulamaları güneş ışığı alımının azlamasıyla sayının artabileceğinden endişe ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından D vitamini eksikliği ve yetersizliği küresel bir sağlık problemi olarak kabul ediliyor.

TÜRKİYE'DE HER 10 KİŞİDEN 9'UNUN D VİTAMİNİ EKSİK

Bununla birlikte Türkiye'de her 10 kişiden 9'unda D vitamini eksikliği var. Uzmanlar halsizlik, yorgunluk ve sürekli tekrar eden enfeksiyonlar varsa doktora başvurulması gerektiğini söylüyor.