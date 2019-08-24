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  3. 24 Ağustos 2019 18:07

Elektronik sigara can aldı !

ABD'de 'elektronik sigara kullanımına bağlı bir solunum hastalığı nedeniyle' hayatını kaybeden hastanın bu şekildeki ilk vaka olduğu açıklandı.

Elektronik sigara can aldı !
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Illinois salgın hastalıklar kurumundan Doktor Jennifer Layden, "Hasta elektronik sigara içimi sonrası tanımlanamayan bir hastalık nedeniyle tedavi altına alınmıştı" dedi.

Ülkedeki sağlık yetkilileri, elektronik sigara kullanımına bağlanan gizemli bir akciğer hastalığını inceleme altına almıştı.

Federal bir sağlık kurumu olan CDC'den yetkililer, 22 eyalette olası 193 vakanın bulunduğunu açıkladı.

CDC yetkilileri, vakaların çoğunun, esrardaki etken THC maddesini sıvı olarak elektronik sigarada içtiklerini de duyurdu.

 

BBC Türkçe

elektronik sigara
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