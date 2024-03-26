Elektronik sigara yüzünden ölümden döndü

ABD'de elektronik sigara kullanan 20 yaşındaki genç kızın ciğeri söndü. Ölümden dönen genç kızda kalıcı hasar meydana geldi.

ABD'nin Wisconsin eyaletindeki 20 yaşındaki Karlee Ozkurt 5 yıl boyunca elektronik sigara kullandı.

Bağımlılığı yüzünden sağ akciğeri iki kez sönen genç kızda kalıcı hasar da meydana geldi. Hayattaki en büyük pişmanlığının elektronik sigaraya başlamasının olduğunu söyledi.

"Artık 40 yaşımı geçemeyeceğimden endişe ediyorum" diye konuşan Karlee'nin Kasım 2021'de işteyken ilk kez akciğeri söndü ve fark etmedi. Sırtında kas spazmı yaşadığının sanan genç kız, hastaneye ancak 2 gün sonra gitti.



Karlee, "İlk seferinde akciğerimin iğne ve şırıngayla yeniden genişletilmesi gerekti, ancak Kasım 2022'de akciğer tekrar çöktükten sonra göğüs duvarına yeniden tutturulması için bir ameliyat geçirmek zorunda kaldım" dedi.

Karlee, daha fazla insanın elektronik sigarayı bir bağımlılık olarak hayatında tutmaya devam etmemesi için insanları uyarıyor.

DSÖ'den elektronik sigara için ''acil eylem'' çağrısı

Dünya Sağlık Örgütü, tehlike saçan elektronik sigaralar için acil eylem çağrısında bulunmuştu. DSÖ, açıklamasında elektronik sigaraların tütün kullanımını bırakmada etkili olmadığını, bunun yerine farklı bir bağımlılık geliştirdiğini belirtti. Açıklamada, özellikle gençlerin ilgisine sunulan elektronik sigaraların, sosyal medya yoluyla yaş sınırı olmaksızın çocuk ve gençlere satıldığı ifade edildi. Yetkililere acil eylem çağrısında bulunan DSÖ, “E-sigaraların açık piyasada bulunmasına izin verildi ve gençlere agresif bir şekilde pazarlandı. 34 ülke e-sigara satışını yasaklıyor, 88 ülkede e-sigara satın alınabilecek minimum yaş sınırı yok ve 74 ülkede bu zararlı ürünlerle ilgili herhangi bir düzenleme bulunmuyor” dedi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çocukların erken yaşta tuzağa düşürülerek elektronik sigaraya başladığını ifade ederek, “Ülkeleri vatandaşlarını korumak amacıyla sigara alımını önlemek için sıkı önlemler uygulamaya davet ediyorum. Özellikle çocukları ve gençleri” dedi. DSÖ elektronik sigaraların kalp ve akciğer hastalıklarına sebebiyet verdiğinin altını çizerek, “Nikotinli e-sigaralar oldukça bağımlılık yapıcıdır ve sağlığa zararlıdır. Uzun vadeli sağlık etkileri tam olarak anlaşılmamakla birlikte, bazılarının kansere neden olduğu, bazılarının ise kalp ve akciğer rahatsızlıkları riskini artırdığı bilinen toksik maddeler ürettikleri tespit edilmiştir.

E-sigara kullanımı aynı zamanda beyin gelişimini de etkileyerek gençlerde öğrenme bozukluklarına neden olabiliyor. Fetüsün e-sigaraya maruz kalması, hamile kadınlarda fetüsün gelişimini olumsuz yönde etkileyebilir. E-sigaralardan kaynaklanan emisyonlara maruz kalmak da çevredekiler için risk oluşturur” ifadelerini kullandı.

DSÖ direktörlerinden Dr. Ruediger Krech, çocukların elektronik sigara kullanımının artışı ile ilgili, “E-sigaralar en az 16 bin aromayla sosyal medya aracılığıyla çocukları hedef alıyor. Ürünlerde çizgi film karakterleri kullanıldığı ve şık tasarımlara sahip olduğu için genç neslin ilgisini çekiyor. Çocuklar ve gençler arasında e-sigara kullanımında, birçok ülkede yetişkinlerin kullanımını aşan oranlarda endişe verici bir artış var” dedi. Ülkelere göre çocukların elektronik sigara kullanımına ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“13-15 yaş arası çocuklar, tüm DSÖ bölgelerinde yetişkinlere göre daha yüksek oranlarda e-sigara kullanıyor. Kanada'da 16-19 yaş arası gençler arasında e-sigara kullanım oranları 2017-2022 arasında iki katına çıktı ve İngiltere'de genç kullanıcı sayısı son üç yılda üç katına çıktı. Sosyal medyada e-sigara içeriğine kısa süreli maruz kalmak bile bu ürünleri kullanma niyetinin artmasıyla ve e-sigaraya karşı daha olumlu tutumlarla ilişkilendirilebilir. Araştırmalar sürekli olarak e-sigara kullanan gençlerin ilerleyen yaşlarda sigara kullanma olasılığının neredeyse üç kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Ulusal koşullar ışığında, e-sigara kullanımını önlemek ve nikotin bağımlılığıyla mücadele etmek için tütün kontrolüne kapsamlı bir yaklaşımın yanı sıra acil önlemler alınması gerekmektedir.”

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yasaklanması için çağrı yaptığı elektronik sigaraya ilişkin konuşan Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ayşe Coşkun Beyan, "Özellikle genç nesilde, bu ürünlerin kullanımının arttığını görüyoruz. Ciddi bir algı yönetimi operasyonu var, bunların daha az zararlı olduğuna yönelik bilgi kirliliği var. Biliyoruz ki bu likitlerin içerisinde gliserol, aldehitler, ağır metaller, nitrozaminler gibi pek çok kimyasal madde var. Bu nedenle asla masum değiller" dedi.