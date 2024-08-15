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Korkulan oldu: Maymun çiçeği virüsü Avrupa’ya sıçradı

Korkulan oldu: Maymun çiçeği virüsü Avrupa’ya sıçradı
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve çevre ülkelerde tespit edilen maymun çiçeği virüsü, Afrika'nın ötesine geçti. İsveç'te bu virüsün ilk vakası doğrulandı.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden komşu ülkelere yayılan maymun çiçeği virüsü Afrika kıtasının ardından Avrupa'da görüldü.

İsveç Sağlık ve Sosyal İşler Bakanı Jakob Forssmed düzenlediği basın toplantısında, “Öğleden sonra İsveç'te daha ciddi bir tür olan ve Clade I olarak adlandırılan bir maymun çiçeği vakası olduğunu teyit ettik” dedi.

İsveç Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan açıklamada, söz konusu vakanın maymun çiçeği virüsünün tehlikeli bir varyantı olan Clade I'in Afrika dışında ilk kez tespit edildiği aktarılarak, hastanın başkent Stockholm'de olduğu ifade edildi.

Dünya Sağlık Örgütü, dün maymun çiçeği virüsünün yayılması nedeniyle iki yıl içinde ikinci kez küresel halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Etiketler maymun çiçeği virüsü maymun çiçeği virüsü türkiye maymun çiçeği virüsü avrupa vakalar
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