  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. 16 Kasım 2020 19:23

Korona aşısı geliştiren BioNTech'in Türk kurucularına önemli davet

Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Özlem Türeci ve Prof. Dr. Uğur Şahin, 3-4 Aralık'ta BM'de yapılacak Kovid-19 Zirvesine katılacak.

Korona aşısı geliştiren BioNTech'in Türk kurucularına önemli davet
A+ A-

Bozkır, Twitter hesabından, Türk bilim insanları Şahin ve Türeci ile video konferans yoluyla görüştüğü ve tüm dünyaya umut veren başarıları için kendilerini "içten tebrik ettiği" açıklamasında bulundu.

Volkan Bozkır, "3-4 Aralık’ta başkanlık edeceğim BM Genel Kurulu Kovid Özel Oturumuna konuşmacı olarak davetimi kabul ettiler" ifadesini kullandı.

BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu açıklanmıştı.

 

bm , davet , uğur şahin , Özlem Türeci
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM