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Koronavirüs tedavisinde yeni dönem başladı

Koronavirüs tedavisinde yeni dönem başladı

Türkiye'de koronavirüs tedavisinde yeni dönem başladı. Covid-19 ilacı Molnupiravir'in, 65 yaş üstü PCR testi pozitif kişilere dağıtılmaya başlandığı açıklandı.

Covid-19'u hedef alarak çoğalmasına engel olduğu belirlenen Molnupiravir ilacının PCR testi pozitif çıkan 65 yaş üstü kişilere kullanılmaya başlandığı açıklandı.

Geçtiğimiz hafta onaylanarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ilacın önümüzdeki hafta 65 yaş üstü ve kronik hastalarda kullanılmaya başlanacağını açıklanmıştı. 

MOLNUPİRAVİR NEDİR?

Molnupiravir, Covid tedavisinde kullanılan ilk özel oral antiviral ilaç olarak tanımlanıyor.

Hap, corona virüsün kendi kopyasını ortaya çıkarmak için kullandığı enzimlerini hedef alarak onu zedeliyor. Bu durum virüsün çoğalmasına engel oluyor.

Etiketler koronavirüs ilacı pcr testi
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