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M çiçeği kabusu! O ülkede hızla yayılıyor: Diğer ülkelerede yayılabilir

M çiçeği kabusu! O ülkede hızla yayılıyor: Diğer ülkelerede yayılabilir
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde M çiçeği salgını hızla yayılırken diğer ülkelerede yayılma tehlikesi bulunuyor.

Kongo Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, yaptığı açıklamada, yılbaşından bu yana M çiçeği salgını nedeniyle 450 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 bin 166 kişide M çiçeği tespit edildiğini bildirdi.

 Her geçen gün M çiçeği vakalarının katlanarak arttığını vurgulayan Muyaya, salgının komşu ülkelere yayılma riski olduğu uyarısında bulundu.

26 EYALETTE GÖRÜLDÜ

Afrika’nın 2. büyük ülkesi olan KDC’de bulanan 26 eyaletin 23’ünde M çiçeği vakası görüldü.

"ŞİMDİYE KADARKİ EN TEHLİKELİ VARYANT"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 5 Temmuz’da M çiçeği virüsünün yeni varyantının KDC’nin doğu sınırında hızla yayıldığını ve "şimdiye kadarki en tehlikeli varyant" olduğunu açıklamıştı.

CİNSEL YOLLA TETİKLENDİ

DSÖ, M çiçeği salgınının başlangıçta cinsel yolla bulaşmayla tetiklendiğini, bu yeni varyantın yakın ten temasıyla da geçebileceğine dair kanıtlar bulunduğu bildirmiş, bu durumun, virüsün yayılma hızını ve potansiyel etkisini artıracağı uyarısını yapmıştı.

DSÖ verilerine göre, yılbaşından bu yana dünya genelinde 3 bin 100'den fazla M çiçeği vakası görüldü.

Ölüm oranı yaklaşık yüzde 5 olan M çiçeği virüsü, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara, titreme, baş ağrısı, kas ağrıları, halsizliğe ve ölüme neden olabiliyor.

Etiketler m çiçeği virüs Kongo yayılma
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