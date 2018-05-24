Migren hastalarına müjde

Amerikan İlaç ve Gıda Dairesi (FDA) Migren hastalığının tedavisinde, atakları önleyici olarak kullanılan Migren aşısına onay verdi. 2012 yılından beri çalışmaları devam eden aşı, ABD’de onay aldıktan kısa bir süre sonra satışa sunuldu. Dünyada 3 bin hasta üzerinde denenen aşının klinik çalışmalarına Türkiye’den de 12 hasta katıldı. Yaklaşık 500 dolar fiyat ile ABD’de kullanıma giren aşının Türkiye’de de ruhsat alması için başvuru yapıldı.

Dünya Baş ağrısı Derneği Komite Üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Derya Uludüz, aşının tüm etkilerini uzun vadede göreceklerini belirterek, “Migren aşısı dediğimiz, migrene özel, henüz ataklar ortaya çıkmadan, atağı durdurabilen bir tedavi geliştirildi. İlaç 3 bin kişi üzerinde denendi. Bugüne kadar bulunan tek yan etkisi aşının yapıldığı yerde kısa süre hafif bir kızarıklık yaratması ve yine kısa bir süre nezle benzeri etki. Türkiye’den 12 hasta aşıyı kullandı ve aşı düzenli kullanıldıkça ağrı atakları azaldı. Özellikle sık Migren atakları olan hastalarda iyi yanıtlar aldık. Ayda 20 gün ağrısı olan bir hastada bunu sıfırlıyor ya da maksimum 1-2 güne düşürüyor” dedi.

İltihap salınmasını engelliyor

Migren aşısının nasıl etki ettiğini açıklayan Dünya Baş ağrısı Derneği Komite Üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Derya Uludüz, “Migrende birkaç mekanizma var. Bu mekanizmaların en önemlisi enflamasyon dediğimiz bir iltihabi durumun ortaya çıkması. Atak ortaya çıkacağı anda birtakım iltihap maddeleri salınıyor ve o iltihap maddeleri damarlara gidiyor, damarları genişleterek ağrı atağını başlatıyor. İlk ortaya çıkan şey iltihap maddeleri. İşte bu aşının tedavi ettiği yer de burası. Aşı iltihap maddelerinin salınmasını engelliyor. Böylece olayın yayılarak ağrı atağı çıkmasını ortadan kaldırıyor. Daha önceki tedavilerde ise genişleyen damarları tekrardan daraltmaya yönelik tedavi veriyorduk. Bu tedavide ilk etapta durdurmuş oluyoruz” dedi.

