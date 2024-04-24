O ülkede salgın ilan edildi: Tehlikenin yeni adı M çiçeği

Kongo Cumhuriyeti'nde Sağlık Bakanlığı, başkent Brazavil dahil olmak üzere 5 bölgede M çiçeği (mpox) vakalarının tespit edilmesinin ardından, ülkede salgın ilan edildiğini duyurdu.

Kongo Cumhuriyeti’nde M çiçeği (mpox) alarmı verildi. Sağlık Bakanı Gilbert Mokoki, yaptığı açıklamada, ülkede 19 mpox vakası kaydedilmesinin ardından, salgın ilan edildiğini duyurdu.

Şu ana kadar hiç ölüm vakası kaydedilmediğinin altını çizen Mokoki, halka, şüpheli vakalardan ve hayvanlarla yakın temastan kaçınma çağrısı yaptı.

Endemik bir virüsün yol açtığı nadir hastalıklardan biri olarak bilinen mpox, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Dünya Sağlık Örgütü, 28 Kasım 2023'te damgalanma ve ırkçılık endişelerini ileri sürerek, virüse “maymun çiçeği” yerine "mpox" adının verildiğini açıklamıştı.