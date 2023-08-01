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Sosyal medya fenomenini öldüren diyet: Açlıktan öldü!

Sosyal medya fenomenini öldüren diyet: Açlıktan öldü!
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Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla bir fenomen olan Zhanna Samsonova, Asya seyahatinde sadece egzotik meyve diyetiyle beslenmesi sonucu "açlıktan" yaşamını yitirdiği açıklandı.

New York Post gazetesinin haberine göre, Rusya vatandaşı Samsonova’nın yakınları tarafından yapılan açıklamada, vegan beslenme destekçisi Zhanna Samsonova’nın 21 Temmuz’da “açlıktan “yaşamını yitirdiği bildirildi.

Yerel basına göre, sosyal medya mecralarında vegan beslenmeyi teşvik ederek milyonlarca izleyiciye ulaşan Zhanna D’Art olarak da tanınan sosyal medya fenomeni, Güneydoğu Asya turu sırasında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Bir arkadaşı basına verdiği demeçte, Samsonova’nın Sri Lanka gezisindeyken oldukça bitkin göründüğünü, tedavi görmesi için evine gönderildiğini ancak kendisinin tekrar geldiğini söyledi.

“TEDAVİ OLMAYA İKNA EDEMEDİM”

Arkadaşı, “Onun üst katında oturuyordum ve her gün sabahları onun cansız bedenini bulmaktan korkuyordum. Onu tedavi olmaya ikna ettim ama başaramadı.” ifadesini kullandı.

Samsonova’nın annesi ise kızının ölümünü “kolera benzeri bir enfeksiyon”la ilişkilendirse de otopsi raporunun henüz açıklanmadığı kaydediliyor.

Pişirilmeyen otla yapılan yemeklere ağırlık verdiği belirtilen Samsonova’nın son dört yıldır “tamamen çiğ vegan bir diyet” uyguladığı ve sadece ayçiçeği çekirdeği filizleri ve meyve ile beslendiği öne sürülüyor.

Samsonova’nın bir diğer arkadaşı ise kendisinin son 7 yıl boyunca yalnızca bölgede yetişen jackfruit ve durian meyveleriyle beslendiğini iddia etti. 

Etiketler Zhanna Samsonova sosyal medya fenomeni fenomen sosyal medya vegan meyve
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