Üçü bir arada salgın: Grip, Covid-19, RSV... ''Maske takın'' çağrısı geldi

Son günlerde grip, Covid-19, RSV gibi solunum yolu hastalıklarında ciddi artış görüldü. Türk Tabipleri Birliği (TTB), ciddi bir salgınla karşı karşıya kalındığını belirterek maske kullanılması çağrısında bulundu.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), solunum yolu hastalıklarına bağlı olarak ciddi bir salgın ile karşı karşıya kalınması üzerine 28 Aralık 2023 günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ulaşım kurumlarına birer yazı göndererek ücretsiz maske dağıtımı ve maske kullanımına teşvik gibi önlemleri alınmasını istedi.

"CİDDİ BİR SALGINLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Kış aylarında özellikle solunum yolu enfeksiyonlarının oluşturduğu salgınların alevlenebileceği uyarısına yer verilen yazıda "Şu ana kadar uyarılarımızın dikkate alınmamasının sonucunda grip virüsü (H1N1), COVID-19 (J1.N varyantı), Respiratuvar Sinsityal Virüs (RSV) ve mycoplasma pneumoniae gibi etkenlerin sorumlu olduğu tahmin edilen ciddi bir salgınla karşı karşıyayız. Son haftalarda özellikle hastane acillerinde olağandışı yoğunluklar yaşanmakta; bu yoğunluklar sağlık çalışanlarını tüketirken hastalara da daha az zaman ayrılmasına, zamanında ve yeterli sürede muayene edilememesine, enfekte olmayan hastalara da hastalık bulaşmasına neden olabilmektedir. Salgın sönümlenmediği sürece hem toplumun hem de sağlık çalışanlarının sağlığı tehlike altındadır" denildi.

"TOPLU TAŞIMADA MASKE TAKILMALI"

Toplu taşıma araçlarında yapılacak basit düzenlemelerin toplum sağlığına olumlu etki sağlayacağına dikkat çekilen yazıda, ücretsiz maske ve maske kullanımına teşvik gibi uygulamaların hayata geçirilmesi istendi.