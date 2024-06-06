2024 Paris Olimpiyatları öncesi terör alarmı

Fransız Polisi, Pazartesi günü Roissy-en-France'daki B&B Oteli'nde meydana gelen patlama sonrasında kırmızı alarma geçti.

Fransız kolluk kuvvetleri, patlama sırasında yaralanan Ukrayna-Rusya çifte vatandaşı bir adamı tutukladığını duyurdu. Kimliği belirlenemeyen 26 yaşındaki adamın, Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savaş çabalarını destekleyen bir Fransız tesisini hedef alan bir komplonun parçası olup olmadığı araştırılıyor.

Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı yetkilileri Pazartesi günü meydana gelen patlamanın, şüphelinin düzeneği yanlış bağlamasından kaynaklandığını ve asıl amacının olimpiyat oyunları olduğunu doğruladı.

Yetkililer patlamaya müdahale eden itfaiyecilerin şüpheliyi, otel odasından kurtardığını ve şüphelinin gözaltına aldığını duyurdu.

Patlamanın yaşandığı otel, Fransa'nın 26 Temmuz - 11 Ağustos tarihleri ​​arasında 2024 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacağı Paris'in yaklaşık 26 kilometre kuzeyinde yer alıyor.

Şüpheli verdiği ilk ifadesinde cep telefonları için ev yapımı piller yaptığını ve bunlardan birinin otelde kaldığı sırada patladığını söyledi. Fransız polis birliğine bağlı ajanlar şüphelinin bagajında ​​çok sayıda bomba yapımı malzemesi ve pasaport ele geçirdi.

Fransız yetkililer tarafından bu sabah yapılan açıklamada ise şüphelinin "kişilere yönelik saldırı suçlarına hazırlık yaparken" yakalandığı ve "terörist suç örgütüne" katılma olasılığı nedeniyle göz altında bulundurulduğu söylendi.