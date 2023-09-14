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Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'den aylık kazancı dudak uçuklattı

Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'den aylık kazancı dudak uçuklattı
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Ekranların hem en çok izlenen hem de en çok tepki gören canlı yayın programlarından biri olan Beyaz Futbol'da eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'den aylık ne kadar ücret aldığı açıklandı.

Gazeteci Serhat Ulueren'in kanalına konuk olan Sinan Engin, Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'den aylık 500 bin lira aldığını açıkladı.

Beyaz TV'de ekrana gelen 'Beyaz Futbol' programında yorumculuk yapan Beşiktaş'ın döneminin önemli oyuncularından Sinan Engin, bu kez Ahmet Çakar'la ilgili yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

343 Dijital YouTube kanalında gazeteci Serhat Ulueren'in sorularını yanıtlayan Sinan Engin, Ahmet Çakar'ın Beyaz TV'den aylık 500 bin lira aldığını açıkladı. Sinan Engin, yaptığı açıklamada "Hoca çok kazanıyor. Ayda 500 lira para kazanıyor" diyerek Ahmet Çakar'ın aylık gelirini ortaya çıkardı.

Etiketler beyaz futbol ahmet çakar beyaz tv sinan engin serhan ulueren
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