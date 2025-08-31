12 Dev Adam durdurulamıyor! Portekiz'e fark attık

  1. Anasayfa
A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında karşılaştığı Portekiz'i 95-54 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

Letonya’nın başkenti Riga’daki Xiaomi Arena’da oynanan müsabakada milliler ilk çeyreği 22-13 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı açan ay-yıldızlılar devreye 51-27 üstün girdi. Üçüncü çeyreği 73-37 önde kapatan takım, karşılaşmayı 41 sayı farkla 95-54 kazandı.

Millilerde Alperen Şengün 20 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Alperen’i 14’er sayıyla Ömer Yurtseven ve Furkan Korkmaz takip etti. Portekiz’de ise Neemias Queta 15 sayı kaydetti.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, gruptaki dördüncü maçında 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 14.45’te Estonya ile karşılaşacak.

