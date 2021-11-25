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12 Dev Adam ilk maçında Belarus'a kaybetti

12 Dev Adam ilk maçında Belarus'a kaybetti

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2023 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Grubu'ndaki ilk maçını kaybetti.

Karşılıklı basketlere sahne olan maçın ilk periyodunda A Milli Takım Samet Geyik ve Şehmus Hazer ile etkili olurken, Belarus ise Salash ve Blizniuk ile skor buldu. Ev sahibi takım, son anda Beliankou'nun kaydettiği basketle ilk çeyreği 20-17 önde bitirdi.

İkinci periyoda daha iyi başlayan Belarus, hücumda zorlanan ay-yıldızlılar karşısında Salash ve Parakhouski ile sayı üreterek soyunma odasına 43-34 üstün gitti.
Etkili mücadelesini maçın ikinci yarısına da taşıyan Belarus, Sitnik'in basketiyle 24. dakikada farkı 12 sayıya (51-39) çıkardı. A Milli Takım, Şehmus Hazer ve Muhsin Yaşar ile skoru dengelemeye çalışırken, ev sahibi takım son çeyreğe de 61-53 önde girdi.

 Müsabakanın son periyoduna da iyi başlayan Belarus, hem hücum hem de savunmada istediği gibi oynayamayan A Milli Takım karşısında 39. dakikada farkı 17 sayıya (81-64) çıkardı. Kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren Belarus, salondan 84-70 galip ayrıldı.

A Milli Takım, gruptaki ikinci maçında 28 Kasım Pazar günü İstanbul'da Büyük Britanya ile karşılaşacak.

Etiketler 12 dev adam baskerbol milli takım
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