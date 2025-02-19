12 Dev Adam, İtalya'yı konuk edecek

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında yarın İtalya'yı konuk edecek.

2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'nun 5. haftasında A Milli Erkek Basketbol Takımı yarın saat 20.30'da Basketbol Gelişim Merkezi'nde İtalya ile karşılaşacak. Milliler, 3 galibiyet ve 1 mağlubiyetle averajla ikinci sırada yer alıyor. İtalya ise 3 galibiyet ve 1 yenilgi ile liderlik koltuğunda bulunuyor.

12 Dev Adam son müsabakalar öncesinde Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantiledi. Ay-yıldızlılar, grupta İtalya ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı ise 87-80'lik skorla kaybetti.

A Milliler gruptaki son maçında 23 Şubat Pazar günü TSİ 22.30'da İzlanda'ya konuk olacak.

İstatistiklerle iki takım

Elemelerde A Milli Takım, 82.3 sayı, 43.3 ribaund ve 18.0 asist ortalamalarıyla mücadele ediyor. İtalya ise 84.8 sayı, 38.0 ribaund ve 22.3 asist ortalamalarıyla oynuyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu

"Ercan Osmani, Erkan Yılmaz, Shane Larkin (A. Efes), Şehmus Hazer, Furkan Haltalı, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), Yiğit Arslan (Beşiktaş), David Mutaf (Bursaspor), Sadık Emir Kabaca (Galatasaray), Muhsin Yaşar (Karşıyaka), Yiğitcan Saybir (TOFAŞ), Emre Melih Tunca (Türk Telekom), Erten Gazi (Dinamo Sassari), Onuralp Bitim (Bayern Münih) ve Cedi Osman (Panathinaikos)"

A Milliler galibiyete odaklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda oynayacakları İtalya ve İzlanda müsabakaları öncesinde düzenlenen medya günü etkinliğinde basın mensupları ile bir araya geldi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA EuroBasket 2025 Elemeleri B Grubu'nda 20 Şubat Perşembe günü saat 20.30'da İtalya ile Basketbol Gelişim Merkezi'nde ve 23 Şubat Pazar günü saat TSİ 22.30'da deplasmanda İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Bu maçlar öncesinde Basketbol Gelişim Merkezi'nde medya günü etkinliği düzenlendi. A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ve takım kaptanlarından Cedi Osman da medya gününde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Göreve gelmesinin kendisi için büyük bir gurur ve onur olduğunu ifade eden A Milli Erkek Basketbol Takımı Genel Menajeri Nedim Yücel, "Avrupa şampiyonası öncesi gruptan çıkmayı garantiledik. Grubu lider tamamlamak istiyoruz. Çok önemli prestij olacaktır. Elemelerde uzun bir aradan sonra Cedi, Furkan gibi oyuncular bizimle birlikte olacak. Bu da Avrupa şampiyonası için önemli bir hazırlık. Elimizden geleni yaptık, grubu lider olarak tamamlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ergin Ataman: "Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz"

Kasım ayında Macaristan ile oynanan iki maçı da kazanarak Avrupa şampiyonasına katılma hakkını elde ettiklerini vurgulayan A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Şimdi iki maç kaldı. Bunlardan ilkini İtalya ile burada oynayacağız. İlk etapta İtalya'ya oradaki maçta 7 sayı farkla kaybetmiştik. Şimdi gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz. Ne kadar Avrupa şampiyonasına gitmemize etki edecek bir maç olmasa da sonuçta prestij olarak grubu lider bitirmek istiyoruz. İtalya maçını hem kazanmak hem de 7 sayılık farkı kapatmak istiyoruz. Bu kendimize koyduğumuz bir hedef. İzlanda ile de grup maçlarını tamamlayacağız. Avrupa şampiyonasında güçlü bir kadromuz olacağını düşünüyoruz. 1 haftalık süreçte en iyisini yapıp İtalya maçını kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

Cedi Osman: "Taraftarlarımızın önünde galip gelmek istiyoruz"

İtalya maçını kazanmak istediklerini dile getiren takım kaptanlarından Cedi Osman ise, "İtalya'ya karşı oynamak bizim için her zaman önemlidir. Zorlu bir maç olacak. Takım olarak taraftarlarımızın önünde çok iyi performans sergileyerek galip gelmek istiyoruz. Hem bizim için hem de milli takımımız için bir artı. Sonuçta burada her pencerede oynayabilmek çok önemliydi. Özellikle hedefe ulaştığımız için de çok mutluyuz. Onun da artısını gördük bir önceki pencerede. Şimdi de garantiledik ama İtalya maçı başta olmak üzere kazanarak devam etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

DHA / İHA