12 Dev Adam uzatmalarda mağlup oldu!
A Erkek Milli Basketbol Takımı, Trentino Basket Cup’ta ev sahibi İtalya’ya uzatma sonunda 90-89'luk skorla mağlup oldu.
İtalya'da düzenlenen Trentino Basket Cup’ta mücadele eden A Erkek Milli Basketbol Takımı, organizasyonun ev sahibi İtalya’ya uzatma sonunda 90-89'luk skorla mağlup oldu.
Türkiye; mücadeleye Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı.
İlk periyodu milliler 25-24 geride tamamlarken, soyunma odasına da 49-38 geride girdi. Üçüncü periyotta da İtalya'nın üstünlüğü sürerken, karşılaşma 75-75 eşitlikle tamamlandı.
Uzatma bölümünde de büyük çekişme yaşanırken, ay-yıldızlılar salondan 90-89 yenik ayrıldı.
Millilerde Ömer Faruk Yurtseven 23 ve Furkan Korkmaz 16 sayıyla oynadı.
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