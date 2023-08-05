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12 Dev Adam uzatmalarda mağlup oldu!

12 Dev Adam uzatmalarda mağlup oldu!
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A Erkek Milli Basketbol Takımı, Trentino Basket Cup’ta ev sahibi İtalya’ya uzatma sonunda 90-89'luk skorla mağlup oldu.

İtalya'da düzenlenen Trentino Basket Cup’ta mücadele eden A Erkek Milli Basketbol Takımı, organizasyonun ev sahibi İtalya’ya uzatma sonunda 90-89'luk skorla mağlup oldu.

Türkiye; mücadeleye Kenan Sipahi, Onuralp Bitim, Furkan Korkmaz, Ercan Osmani ve Ömer Faruk Yurtseven beşiyle başladı. 

İlk periyodu milliler 25-24 geride tamamlarken, soyunma odasına da 49-38 geride girdi. Üçüncü periyotta da İtalya'nın üstünlüğü sürerken, karşılaşma 75-75 eşitlikle tamamlandı. 

Uzatma bölümünde de büyük çekişme yaşanırken, ay-yıldızlılar salondan 90-89 yenik ayrıldı.

Millilerde Ömer Faruk Yurtseven 23 ve Furkan Korkmaz 16 sayıyla oynadı.

Etiketler 12 Dev Adam italya Türkiye maç sonucu basketbol
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