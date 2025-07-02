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12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı

12 Dev Adam'ın aday kadrosu açıklandı
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FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı.

Millilerimiz, 27 Ağustos-14 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası'nda A Grubu’nda yer alıyor.

Grup karşılaşmalarını Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynayacak ay-yıldızlılar, organizasyondaki ilk maçını 27 Ağustos Çarşamba günü TSİ 18.00’de Letonya ile oynayacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı gruptaki ikinci maçında 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.45’te Çekya ile karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, gruptaki üçüncü maçında 30 Ağustos Cumartesi günü TSİ 21.15’te Portekiz ile karşı karşıya gelecek. Milliler gruptaki dördüncü maçında ise 1 Eylül Pazartesi günü TSİ 14.45’te Estonya ile mücadele edecek. Ve A Grubu'ndaki son maç ise 3 Eylül Çarşamba günü TSİ 21.15’te Sırbistan ile olacak.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:
Ercan Osmani (A. Efes), Erkan Yılmaz (A. Efes), Deshane Davis Larkin (A. Efes), Şehmus Hazer (Bahçeşehir Koleji), Furkan Korkmaz (Bahçeşehir Koleji), Kenan Sipahi (Bahçeşehir Koleji), (Berk İbrahim Uğurlu (Beşiktaş), Yiğit Arslan (Beşiktaş), Sarper David Mutaf (Bursaspor Yörsan), Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Beko), Yiğitcan Saybir (Tofaş), Alperen Şengün (Houston Rockets / ABD), Adem Bona (Philadelphia 76ers / ABD), Onuralp Bitim (FC Bayern Munich / Almanya), Cedi Osman (Panathinaikos / Yunanistan), Ömer Faruk Yurtseven (Panathinaikos / Yunanistan)

İHA

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Etiketler 12 dev adam A Milli Erkek Basketbol Takımı aday kadro
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