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Basketbolun efsane ismi Dikembe Mutombo hayatını kaybetti

Basketbolun efsane ismi Dikembe Mutombo hayatını kaybetti
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NBA efsanesi Dikembe Mutombo, beyin kanseri nedeniyle 58 yaşında hayata veda etti.

NBA'in efsane isimlerinden olan ve basketbolculuk döneminin ardından organizasyonun küresel elçisi olarak görev yapan Dikembe Mutombo, 58 yaşında hayatını kaybetti. 

Kongolu yıldızın beyin kanseri nedeniyle vefat ettiği belirtildi. Mutombo'nun ailesi, iki yıl önce Dikembe Mutombo'nun beyin tümörüne ilişkin tedavi gördüğünü açıkladı.

2.18 metre boyundaki Mutombo, 2008-09 sezonu sonunda emekli olmadan önce NBA'de Denver Nuggets, Atlanta Hawks, Philadelphia 76ers, New Jersey Nets, New York Knicks ve Houston Rockets formalarıyla 18 sezon oynamıştı. 4 kez yılın savunmacısı seçilen Mutombo, 8 kez de All-Star olmayı başarmıştı.

NBA'de tüm zamanların ribaunt sıralamasında 20. sırada yer alan Dikembe Mutombo, blok sıralamasında da Hakeem Olajuwon'ın ardından ikinci sırada yer alıyor. Kariyeri boyunca 9.8 sayı, 10.3 ribaunt ortalamaları yakalayan Dikembe Mutombo, 2015 yılında Hall of Fame seçilmişti.

Hawks ve Nuggets tarafından 55 numaralı forması emekliye ayrılan Mutombo, 2015'te ise Basketbol Şöhretler Müzesi'ne dahil edildi.

Etiketler nba basketbol Dikembe Mutombo beyin kanseri
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