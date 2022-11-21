Cedi Osman'dan NBA'de double-double

NBA'de Cleveland Cavaliers'ın Miami Heat'i 113-87 yendiği maçta Cedi Osman, 20 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı, galibiyette başrol oynadı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 8 maçla devam edildi.

AA'nın aktardığı bilgilere göre, Cleveland Cavaliers'ın Miami Heat'i 113-87 yendiği maçta milli basketbolcu Cedi Osman, 20 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı. Cavaliers'de 37 dakika oyunda kalarak maçın en fazla süre alan oyuncusu olan Cedi Osman ayrıca 3 asist, 1 top çalma, 1 blok ile galibiyette başrolü oynadı.

Miami Heat'te milli oyuncu Ömer Yurtseven ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

Sonuçlar:

Phoenix Suns-New York Knicks: 116-95

Sacramento Kings-Detroit Pistons: 137-129

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 106-102

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 127-115

Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 113-87

Houston Rockets-Golden State Warriors: 120-127

Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 97-98

Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 123-92