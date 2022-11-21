Cedi Osman'dan NBA'de double-double
NBA'de Cleveland Cavaliers'ın Miami Heat'i 113-87 yendiği maçta Cedi Osman, 20 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı, galibiyette başrol oynadı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 8 maçla devam edildi.
AA'nın aktardığı bilgilere göre, Cleveland Cavaliers'ın Miami Heat'i 113-87 yendiği maçta milli basketbolcu Cedi Osman, 20 sayı ve 12 ribaunt ile "double-double" yaptı. Cavaliers'de 37 dakika oyunda kalarak maçın en fazla süre alan oyuncusu olan Cedi Osman ayrıca 3 asist, 1 top çalma, 1 blok ile galibiyette başrolü oynadı.
Miami Heat'te milli oyuncu Ömer Yurtseven ise sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.
Sonuçlar:
Phoenix Suns-New York Knicks: 116-95
Sacramento Kings-Detroit Pistons: 137-129
Washington Wizards-Charlotte Hornets: 106-102
Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 127-115
Cleveland Cavaliers-Miami Heat: 113-87
Houston Rockets-Golden State Warriors: 120-127
Dallas Mavericks-Denver Nuggets: 97-98
Los Angeles Lakers-San Antonio Spurs: 123-92
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