Fenerbahçe Beko Barcelona’ya direnemedi, deplasmanda farklı mağlup oldu
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THY EuroLeague’de Fenerbahçe Beko deplasmanda Barcelona’ya 90-63 yenildi.
THY EuroLeague’nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda konuk olduğu Barcelona’ya 90-63'lük skorla mağlup oldu.
Bu sonucun ardından Barcelona, 9’uncu galibiyetini alırken; Fenerbahçe Beko, 6’ncı kez sahadan mağlup ayrıldı.
Karşılaşmanın en skorer ismi ise Barcelona’da 25 sayı kaydeden Kevin Punter oldu.
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