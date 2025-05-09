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Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi

Galatasaray, FIBA Şampiyonlar Ligi'nde finale yükseldi
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Basketbol Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'deki temsilcimiz Galatasaray, yarı finalde bugün Atina’da karşılaştığı La Laguna Tenerife'yi 90-80 yenerek finale yükseldi.

Atina’daki SUNEL Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğinde La Laguna Tenerife orta mesafe atışlarda etkili performans sergilerken, Galatasaray ise fizik üstünlüğünü kullanarak sayılara ulaştı. Maçı başa baş getirse de Galatasaray, Lluis Costa’nın son saniye üçlüğü ile ikinci çeyreğe 4 sayı farkla geride girdi: 24-20.

İkinci çeyrekte La Laguna Tenerife, ilk çeyrekteki başarılı atışlarına devam etti. Boyalı alanda üst üste sayılar bulan İspanya temsilcisi, kenardan oyunlarda da etkili olunca ilk yarının bitimine 04.59 kala fark 15 sayıya kadar çıktı: 40-25. Galatasaray ise ilk çeyreğe göre savunmada daha durgun bir görüntü çizse de bitime 02.24 kala 12-0’lık seriyle 15 sayılık farkı 3 sayıya indirdi: 40-37. Farkın çok açılmasına da izin vermeyen sarı-kırmızılar, soyunma odasına moralli girdi: 43-40.

Maç boyunca geriden gelen Galatasaray, üçüncü çeyrekte 04.06 kala ikili oyunla farkı 12 sayıya kadar çıkararak maçın hakimiyetini eline aldı: 49-61. Bu periyotta Galatasaray'da Ebuka Izundu dikkat çeken isim oldu. Bitime saniyeler kala sarı-kırmızılı ekip Michael Young ile bulduğu üçlükle son çeyreğe 55-64 önde girdi.

Son çeyrekte de Galatasaray etkili oyununa devam etti. Başlangıçta Buğrahan Tuncer’in sayılarıyla farkı açan sarı-kırmızılı ekip, 06.32 kala bu kez James Palmer Jr ile farkı 17 sayıya kadar çıkardı: 60-77. Mücadelenin bitimine az bir süre kala sarı-kırmızılı ekip, Will Cummings ve James Palmer Jr’ın etkili oyunlarıyla durumu 90-73’e getirdi. La Laguna Tenerife farkı 10 sayıya indirse de Galatasaray parkeden 90-80 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

Galatasaray’ın finaldeki rakibi AEK - Unicaja Malaga maçının ardından belli olacak. FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final maçı ise 11 Mayıs Pazar günü SUNEL Arena’da oynanacak.

ERGİN ATAMAN MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, La Laguna Tenerife - Galatasaray maçını oğlu Sarp Ataman ile birlikte yerinden izledi.

Salon: SUNEL Arena
Hakemler: Ademir Zurapovic, Yohan Rosso, Gvidas Gedvilas

Tenerife: Giorgi Shermadini 11, Marcelo Huertas 18, Jaime Fernandez 2, Aaron Doornekamp 4, Tim Abromaitis 7, Konstantin Kostadinov, David Kramer 4, Thomas Scrubb 11, Bruno Fitipaldo 7, Ibou Badji 4, Lluis Costa 12
Başantrenör: Txus Vidorreta

Galatasaray: Göksenin Köksal 2, Buğrahan Tuncer 6, Will Cummings 21, Roberts Blumbergs 2, James Palmer Jr. 15, Tyrone Wallace 3, Mike Young 8, Angel Delgado 7, Ebuka Izundu 21, Sadık Emir Kabaca 5
Başantrenör: Yakup Sekizkök

1. Periyot: 24-20 (Tenerife lehine)
Devre: 43-40 (Tenerife lehine)
3. Periyot: 55-64 (Galatasaray lehine)

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Etiketler Galatasaray Galatasaray Şampiyonlar Ligi basketbol
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