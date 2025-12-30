  1. Anasayfa
Galatasaray'da Yakup Sekizkök dönemi sona erdi

Galatasaray'da Yakup Sekizkök dönemi sona erdi
Güncelleme:

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Yakup Sekizkök ile yollarını ayırdı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "2024 yılının şubat ayından itibaren Galatasaray Erkek Basketbol Takımı başantrenörlük görevini yürütmekte olan Yakup Sekizkök ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Görev süresi boyunca; kulüp tarihimizde ilk kez FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde final oynama başarısı da dahil olmak üzere takımımıza önemli katkılar sağlayan Yakup Sekizkök’e emekleri ve hizmetleri için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki döneminde kendisine başarılar dileriz" denildi.

İHA

