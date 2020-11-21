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  4. 21 Kasım 2020 16:04

Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Türkoğlu, evde tedavi gördüğünü belirtti.

Hidayet Türkoğlu koronavirüse yakalandı
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Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kovid-19 testi sonucumun pozitif olduğunu öğrendim. Basit semptomlarla seyreden rahatsızlığım için evde tedavi ve izolasyon sürecim devam ediyor. Koronavirüse karşı maske, mesafe ve temizlik kurallarına titizlikle uymanızı tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Türkiye Basketbol Federasyonu , hidayet türkoğlu
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