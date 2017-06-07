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  3. 07 Haziran 2017 13:31

Benzema ve Ümit Akbulut Fatih'te iftar programına katıldı

Real Madrid'in yıldız futbolcusu Karim Benzema, Ümit Akbulut ile İstanbul Fatih'te iftar programına katıldı.

Benzema ve Ümit Akbulut Fatih'te iftar programına katıldı
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İftar programı için Fatih’e gelen Cezayir asıllı Fransız futbolcu önce Fatih Belediyesine gelerek Fatih Belediye Başkanını makamında ziyaret etti.

 Ünlü futbolcuyu makamında ağırlayan Başkan Mustafa Demir, Benzema’ya Fatih’in tarihi ve tarihi eserleri hakkında bilgi verdi. Uzun sohbetin ardından Başkan Demir, Benzema’ya ve Ümit Akbulut'a Süleymaniye Camii’nin minyatürünü hediye etti. Ziyarete Benzema’yı İstanbul’a getiren Ümit Akbulut da katıldı.   

Benzema, Ümit Akbulut ve Başkan Demir daha sonra amatör futbolcu iken kaza geçirip yatağa mahkum  yaşayan 45 yaşındaki Zekeriya Akgül’ü evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında duygulu anlar yaşandı. Ünlü futbolcunun mahallelerine geldiğini duyan çocuklar Benzema’ya yoğun ilgi gösterdi.

İspanya La Liga'da Real Madrid forması giyen Fransız oyuncu Karim Benzema, ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir oradan Haseki Sultan Külliyesi önünde kurulan sokak iftarına konuk oldu.

Benzema ve Başkan Mustafa Demir, burada iftarını birlikte açtı. Edilen duanın ardından, Benzema ve Demir Fatih'te yaşayan Afrikalı futbolcular ile bir araya geldi. Ramazan nedeniyle Türkiye’yi ziyaret eden Müslüman oyuncu iftar öncesi Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile birlikte ilçede yardıma muhtaç ailelere gıda yardımında bulundu.

 

 
 

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