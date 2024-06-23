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  4. 16 yaşındaki Sefkan Sümen halterde Avrupa 3’üncüsü oldu

16 yaşındaki Sefkan Sümen halterde Avrupa 3’üncüsü oldu

16 yaşındaki Sefkan Sümen halterde Avrupa 3’üncüsü oldu
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Yunanistan'da düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Şırnaklı halterci 16 yaşındaki Sefkan Sümen, silkmede 158 kilo ile Avrupa 3’üncüsü oldu.

Yunanistan’ın Selanik kentinde 15-23 Haziran arasında düzenlenen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil eden Şırnaklı Sefkan Sümen, silkmede 158 kilo kaldırarak bronz madalya kazandı.

89 kiloda yarışan Sefkan Sümen, koparmada 131, toplamda ise 289 kiloluk derece elde etti.

 

Etiketler Şırnaklı sporcu Avrupa 3’üncüsü Sefkan Sümen Yıldızlar ve U15 Avrupa Halter Şampiyonası
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