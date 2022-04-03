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Avrupa'dan bir altın madalya daha! Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa'dan bir altın madalya daha! Kerem Kamal, Avrupa şampiyonu oldu

Avrupa Güreş Şampiyonası grekoromen stil 60 kiloda Kerem Kamal, altın madalya kazandı.

Macaristanda düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda 60 kiloda mücadele veren Kerem Kamal, altın madalya kazandı. Grekoromen stilde 60 kilo final maçında, Avrupa Şampiyonu Ermeni asıllı Bulgar sporcu Armen Edmond Nazaryan ile karşılaşan Kamal, rakibini 5-0 yenip kürsünün en üst basamağına çıktı.

Kerem, mücadele sonrasında Türk bayrağıyla minderde şampiyonluk turu attı. Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kamal, “Ben son 4 senedir büyükler Avrupa'da madalya alıyordum. İlk sene üçüncü, 2. ve 3. senelerde ikinci oldum. Bu sene şampiyonluk oldu. Büyükler ilk altın madalyam. Bu başlangıç olur. Elimden geldiğimce bütün gücümü antrenmanda ve dışarıda örnek sporcu olarak yaşamak istiyorum. Çok şükür burada altın almayı başardım. Dünya Şampiyonası, 2024 Paris Olimpiyatları var. 2020'de Tokyo'ya katılmıştım. Tribünün önemini anlıyorum. Umarım yeni federasyonumuz ve hocalarımızla yeni bir sayfa olur. Benim burada olmamı sağlayan Süleyman Güngör hocamın ellerinden öpüyorum. Ben de buradan söz veriyorum. Dünya şampiyonu olabilmek için elimden geleni yapacağım ve madalyayı ülkeme kazandıracağım” dedi.

Etiketler kerem kamal avrupa şampiyonluğu avrupa şampiyonu şampiyon
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