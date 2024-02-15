Buse Tosun Çavuşoğlu Avrupa şampiyonu oldu!

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçilerin mücadelesi devam ediyor. Kadınlar 68 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli güreşçiler fırtına gibi esmeye devam ediyor.

Kadınlar 68 kiloda mücadele eden Buse Tosun Çavuşoğlu, ilk turu maç yapmadan geçti.

MİNDERDEN 5-2 GALİP AYRILARAK AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU

Çavuşoğlu, çeyrek finalde Avrupa şampiyonu bireysel Rus sporcu Khanum Velieva'yı 4-1 öndeyken tuşla mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu turda Çekyalı Adela Handzlickova'yı 10-9 yenerek adını finale yükselen Buse Tosun, altın madalya mücadelesinde Ukraynalı Tetiana Rizkho Sova ile karşılaştı. Rakibi karşısında oldukça etkili bir oyun sergileyen milli güreşçi minderden 5-2 galip ayrılarak Avrupa şampiyonu oldu.

"OLİMPİYATLARA DÜNYA VE AVRUPA ŞAMPİYONU OLARAK KATILMAK SPORUN ZİRVESİNDE BİR KARİYER DİYEBİLİRİM"

Müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu, "Dünya şampiyonasından sonra uzun bir ara vermedik. Olimpiyatlara hazırlanır gibi çalışmalarımıza devam ettik. Çok kısa bir süre kaldı olimpiyatlara. Olimpiyatlar her sporcunun hayali, kariyer zirvesi. Tek bir altın madalyam eksik kaldı. Çok Avrupa şampiyonalarında son saniyede kaybettiğim olmuştu. Olimpiyatlara dünya ve Avrupa şampiyonu olarak katılmak sporun zirvesinde bir kariyer diyebilirim. Umarım emeğimizin karşılığını olimpiyatlarda alırız. Burada olimpiyat kotası alan sporcular vardı. Bunlar kendini kanıtlamış sporculardı ama bugün kürsüde ben yer aldım. Neden olimpiyatlarda da altını boynuma takmayım? Umarım sıkı bir çalışmayla hedeflerime ulaşırım. Hayalim olimpiyatlarda altın kazanıp tarihe geçmek." diye konuştu.

BAKAN BAK'TAN TEBRİK TELEFONU

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, telefonla arayarak Buse'yi tebrik etti.

Milli oyuncuyu kutlayan Bak, "Tebrik ediyorum Buse. Çok iyi ve akıllı mücadele ettin. Darısı olimpiyatlara. Tebrik ediyorum." dedi.