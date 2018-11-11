İşte İstanbul Maratonu'nu kazananlar!

Vodafone 40. İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı atlet Felix Kimutai, parkur rekoru kırarak kazandı.

Kadınlarda ise yine Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, parkur rekoru kırarak mutlu sona ulaştı.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu 10 kilometre ve 15 kilometre yarışlarını kazananlar belli oldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Gişelerden start alan yarışta sporcular, köprüyü geçtikten sonra Barbaros

Bulvarı’ndan Beşiktaş’a indi ve sahil yolunu izleyerek Karaköy’e geçti.

KORIR HAKEM KARARIYLA ZİRVEDE

Galata Köprüsü’nden sonra Sirkeci yönüne giden sporcular, sahil yolunu takip ederek Yenikapı Miting Alanı karşı caddesinde yer alan alt geçit civarında yer alan bitiş noktasına ulaştı. Erkeklerde Kenyalı Shadrack Korir, 43 dakika 4 saniyelik derecesiyle ve hakem kararı ile birinci oldu.

KADINLARDA KAZANAN YASEMİN CAN

Birinci ile aynı dereceyi yapan Türkiye'den Polat Kemboi Arıkan ise 43 dakika 4 saniye ile ikinci, üçüncü de 43 dakika 8 saniye ile Uganda'dan Albert Chemutai oldu. Kadınlarda ise Türkiye'den Yasemin Can 47 dakika 43 saniyelik derecesiyle ilk sırada geldi. İkinci 48 dakika 39 saniye ile Kenya'dan Delvine Meringor, üçüncü ise 49 dakika 1 saniye ile Kenya'dan Daisy Jeptoo Kimeli oldu.

10 KM’DE İLK SIRALAR TÜRKİYE’DEN

15 Temmuz Şehitler Köprüsünden başlayan 10 km yarışı ise Barbaros Bulvarı’ndan Beşiktaş’a indi ve Vodafone Park, Fındıklı, Tophane, Galata Köprüsü istikametinden Eminönü’nde İstanbul Ticaret Üniversitesi önünde sona erdi.

10 kilometre yarışında 33 dakika 23 saniyelik derece ile birinci Türkiye'den Fatih Korkunç geldi. İkinci 33 dakika 53 saniye ile Türkiye'den Mustafa Araç, üçüncü ise 33 dakika 56 saniye ile Victor Gallego Casilda oldu.

Kadınlarda 10 kilometrede ise 37 dakika 11 saniye ile Suzan Tunca birinci oldu. İkinci Türkiye'den 43 dakika 38 saniye ile Aslı Simay Yazıcı, üçüncü de 44 dakika 29 saniye ile Türkiye'den Hatice Zeylan oldu.



