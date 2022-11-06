Milli sporcu Adem Asil, dünya şampiyonu oldu

Milli sporcu Adem Asil, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde dünya şampiyonu oldu.

Milli sporcu Adem Asil, İngiltere'de düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya elde etti.

Adem Asil altın madalyanın sahibi oldu

Liverpool kentinde devam eden organizasyonun bireysel alet finallerine yükselen Adem Asil, halka aletinde serisini sundu.

Adem Asil, 14.933 puanla altın madalya kazandı. Organizasyonda Çinli Jingyuan Zou ikinci, Birleşik Krallık'tan Courtney Tulloch üçüncü oldu.

"Bu madalya için çok emek verdim"

Asil halka aletinde altın madalya elde etmesine ilişkin, "Bu madalya için çok emek verdim. Altın madalyayı aldığım için çok mutluyum." dedi.

Adem, madalya seremonisi sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonda yarıştığı için kendisiyle gurur duyduğunu söyledi.

Adem Asil ayrıca kendisine destek veren başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı Başantrenörü Yılmaz Göktekin ve Şavkar Cimnastik Spor Kulübüne teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.