NFL'nin yıldızı 5 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti

Eski Amerikan Futbol Ligi (NFL) yıldızı Phillip Adams, kendisini tedavi eden doktorun da bulunduğu 5 kişiyi öldürerek intihar etti.

NFL'de forma giydiği beş yılda altı takımda oynayan Phillip Adams, Amerika'nın North Carolina eyaletinde beş kişiyi öldürdükten sonra intihar etti.

ESPN’de yer alan haberde, aralarında kendisini tedavi eden doktorun da bulunduğu 5 kişinin Philip Adams tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Konuşma yetkisi olmadığı için kimliği gizli kalmak koşuluyla konuşan bir kişinin aktardığı bilgiye göre Adams, ailesinin Rock Hill’de yaşadığı evin yakınındaki bir klinikte Dr. Robert Leslie tarafından tedavi ediliyordu. Leslie’yi ziyarete giden Adams’ın Robert Leslie ile birlikte eşi Barbara Lesslie’yi ve iki torununu da öldürdüğü kaydedildi.

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York Country Şerif Bürosu sözcüsü Trent Faris, Lesslie ailesinin evinde çalışan 38 yaşındaki James Lewis’in de Adams tarafından öldürüldüğünü ve ismi açıklanmayan bir kişinin hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Hastanede yatan kişinin vücudunda ciddi kurşun yaraları olduğu belirtilirken durumunun ağır olduğu kaydedildi.

2015 yılında kariyerini noktalamıştı

2010 yılında South Carolina State Üniversitesi’nden 49ers’in yedinci sıra seçimi olarak lige giren Phillip Adams, sakatlığı sebebiyle 2015 yılında kariyerini noktalamıştı.

Beş yılda altı farklı takımda forma giyen Adams 78 NFL maçında oynadı. Çaylak sezonunda bacağına birkaç adet vida takıldıktan sonra birçok kez ayak bileğinden sakatlık yaşamıştı.