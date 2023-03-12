Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir, Dünya Şampiyonası finaline adını yazdırdı!
Milli Takımlar 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonası'nda Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir'in temsil ettiği A Milli Takım finale yükseldi.
Almanya'nın Viersen kentinde düzenlenen ve 16 ülkenin yarıştığı şampiyonada 3 Bant Türkiye Milli Takımı Hollandalı rakipleri Dick Jaspers ve Jean Paul de Bruıjn'ni başa baş giden mücadelelerin sonunda yenerek finale yükseldiler.
Semih Saygıner yarı final maçında Hollandalı Dünya 1 numarası Dick Jaspers'ı 40-30 mağlup etti.
Tayfun Taşdemir ise Jean Paul de Bruıjn'n 40-39 yenmeyi başararak Türkiye'yi finale taşıdı. Finaldeki rakip İsveç - İspanya maçının galibi olacak. TSİ 18.00'de başlayacak final mücadelesinde Türkiye kazanırsa 3'üncü kez üst üste milli takımlarda dünya şampiyonu olacak.
DHA
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