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Erman Toroğlu, Şenol Güneş'e olay gönderme

Erman Toroğlu, Şenol Güneş'e olay gönderme

Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Milli takım eski teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki olarak ağzını bantladı.

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, sosyal medya hesabından Trabzonspor'un eski kalecisi, Milli takımlar eski teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.

Yeni yazdığı kitapla ilgili Şenol Güneş'in "susmasını istediğini" ifade eden Erman Toroğlu ağzını bantladı.

Erman Toroğlu, "Yazdığım kitap üzerine Şenol Güneş susmam konusunda yasal tedbir istemiş, bende isteğini yerine getirdim" ifadelerini kullandı.

Etiketler erman toroğlu şenol güneş şike dava bant
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