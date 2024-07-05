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Euro 2024'ün kahin köpeği Steph Furry'nin Türkiye Hollanda maçı tahmini olay oldu

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Türkiye-Avusturya maçının sonucunu doğru tahmin eden sosyal medyada "kahin köpek" olarak bilinen Steph Furry, bu sefer de Türkiye ile Hollanda arasındaki çeyrek final maçının skorunu tahmin etti.

EURO 2024 son 16 turunda Avusturya'yı Merih Demiral'ın golleriyle 2-1 mağlup eden Türkiye'nin galibiyetini ve skor tahminini fenomen köpek Steph Furry önceden bilerek sosyal medyaya damga vurmuştu. 'Kahin köpek'ten Hollanda karşılaşması için de tahmin geldi. 

Avusturya-Türkiye karşılaşması öncesinde yaptığı tahminle Türkiye'nin maçı 2-1 yeneceğini doğru bilen Steph Furry adlı köpek, Hollanda karşılaşmasının da skorunu tahmin etti. 

Step Furry'ye göre EURO 2024 çeyrek finallerinde eşleşen Türkiye ve Hollanda arasındaki mücadeleyi 2-1'lik skorla Türkiye kazanarak bir üst tura adını yazdıracak.

Etiketler steph furry maç skoru tahmini tahmin Türkiye-Hollanda EURO 2024
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