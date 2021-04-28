Eski AK Parti milletvekili firari FETÖ’cü Hakan Şükür, Youtube kanalından yaptığı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şükür, Fenerbahçe'nin teknik direktörü Emre Belözoğlu için "Emre Belözoğlu benim çok daha ötemde suçlanması gereken birisidir" dedi.

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ve eski futbolcu Ümit Özat'ın FETÖ açıklamalarını değerlendirdi. Şükür, Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'yla ilgili "Emre Belözoğlu bugün benim çok daha ötemde suçlanması gereken bir isim" ifadelerini kullandı. Şükür, Belözoğlu'nun "kesinlikle bir suçu olmadığını" söyleyerek, "Devlet mekanizmalarının 'kandırıldım' deyip işin içinden çıktığı bir dönemde 'kandırıldım' diyorlar" dedi.

Şükür'ün konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Emre Belözoğlu bugün benim çok daha ötemde suçlanması gereken bir isim. Eğer bunların suç olduğu kabul edilirse... Okan Buruk, Hakan Ünsal, Fenerbahçeli eski oyuncular Bekir İrtegün, Uğur Boral, Zafer Biryol... Sosyal medyada gördüğüm şekliyle hepsinin ifadesine yansımış ve evlerinde buluşulmuş. Kime ve neye göre yakınlığıyla koskoca Türkiye'nin bir numaralı sivil toplum kuruluşlarından biri Fenerbahçe'nin başına menajer olarak ve şimdi de antrenör olarak getiriliyor. Bakın suçu yok Emre'nin. Kesinlikle bir suçu var, işte 'bu da suçtur, bu da atılsın' diye demiyorum. Öteki arkadaşların ne suçu olabilir? Devlet mekanizmalarının 'kandırıldım' deyip işin içinden çıktığı bir dönemde 'kandırıldım' diyorlar"

ÖZAT NE DEMİŞTİ

Fenerbahçe’nin futboldaki FETÖ yapılanmasına dair tepkisini değerlendiren Özat, “Kendi kapının önüne bak FETÖ’nün nerede olduğunu görürsün. Bunu herkes biliyor. Üç maymunu oynamanın bir anlamı var mı?” şeklinde konuşmuştu.