FETÖ firarisi Hakan Şükür'den Fatih Terim için olay sözler

Firari FETÖ’cü Hakan Şükür, "yeşilciyim" diyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için "Doların yeşili noktasında katılıyorum" dedi.

Firari FETÖ’cü Hakan Şükür, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’e yönelik açıklamalarda bulundu.

Hakan Şükür, son youtube yayınında, ülkemizdeki yangınlara değinip Fatih Terim’in “yeşilciyim” sözlerini hedef aldı.

“Bir espri yaptım bir arkadaşıma çok gülmüş, ‘ben de yeşilciyim’ gibi bir tabir, bazı sanatçılar, ağlıyor, tepki gösteriyorlar falan, Fatih Terim ‘yeşilciyim’ demiş” diyen Hakan Şükür şunları söyledi:

“Doların yeşili noktasında katılıyorum. Öteki türlü yeşilci olmak, bahçene ağaç dikmek, büyük lüks villalarda oturmakla alakalı değil, Türkiye adına yeşilci olmak buna reaksiyon ve tepki göstermek… Fatih Terim, Mustafa Denizli, Şenol Güneş bu rejimden bu sistemden beslendikleri için bunla ilgili ses çıkaramazlar. Dünyanın her yerinde sosyal olaylarda kendi ülkesinde önemli konumlar olan insanlar gerek Başbakanına gerek o ülkenin idari birimlerine söylemediğini bırakmazlar bu kadar acziyet karşısında… Ama eğer rejimden besleniyorsanız, öyle olduğuna inanıyorsanız ses çıkarmazsınız.”

Hakan Şükür son Instagram yayınında ise Emre Belözoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Şükür, Emre Belözoğlu ile ilgili şunları söyledi:

“Akıllı davrandı, bana göre akıl mı o ayrı bir tartışma konusu… Hem ses çıkarmıyor, hem bir tarafa ait gözüküyor. Gemisini yürütüyor. Çocuklarına güzel bir gelecek kuruyor, inşallah Allah hayırla sağlıkla çocuğuyla yaşamayı nasip etsin. İçini Allah bilir bilmiyoruz tabi.”