  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. 2022 Dünya Kupası'nda ABD'den tepki çeken paylaşım: Allah yazısını kaldırdılar

2022 Dünya Kupası'nda ABD'den tepki çeken paylaşım: Allah yazısını kaldırdılar

2022 Dünya Kupası'nda ABD'den tepki çeken paylaşım: Allah yazısını kaldırdılar
Güncelleme:

Birçok sürprizin yaşandığı FIFA Dünya Kupası'nda İran, rakibi ABD'yi sosyal medya paylaşımı nedeniyle FIFA'ya şikayet etti.

Dört yıldır beklenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ederken, birçok olay da yaşanmaya devam ediyor. Son maçlar öncesinde çinde bulunan her takımın bir üst tura yükselme şansının bulunduğu B Grubu'nda oynanacak olan İran - ABD maçı ile ilgili yapılan hareket ortalığı fena halde karıştırdı.

ABD'DEN BÜYÜK SAYGISIZLIK

FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda 29 Kasım Salı günü İran ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya gelecek.

ORTAM GERİLDİ

Her iki takımın da gruptan çıkmak için mutlaka kazanması gereken karşılaşma öncesinde ABD'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sonrası Dünya Kupası'nda ortam gerildi.

ALLAH YAZISI KALDIRILDI

ABD'nin hesabındaki paylaşımda İran bayrağında yer alan "La ilahe illallah" yazısı kaldırıldı.

FIFA'YA ŞİKAYET EDİLDİ

Rakibinin bu hareketine büyük bir tepki gösteren İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni FIFA'ya şikayet etti.



BEKLENİYOR

Salı günü saat 22.00'de oynanacak olan maç öncesinde FIFA'nın nasıl bir tutum göstereceği ise bilinmiyor.

Etiketler dünya kupası iran abd
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milyonlarca çalışana 1.000 TL yardım Resmi Gazete'de
Şaka değil gerçek! Start-Stop özelliği yüzünden ceza yedi
2023 dolar kuru ve enflasyon tahmini açıklandı
Son 14 seçim anketinin ortalaması alındı; işte sonuç!
SGK duyurdu: Maaşlar artık böyle hesaplanacak!
Ekran efsanesi Arka Sokaklar'ı da ekonomik kriz vurdu! Sürpriz karar açıklandı
İzmir derbisinde skandal ayrıntı! Sis ve işaret fişeğini stada kim soktu?
Hırvat güzelin Dünya Kupası paylaşımları ''kadına alerjisi olan'' Katarlıları kızdırdı!
Fas değil Esenyurt! Maç sonrası sokağa döküldüler
1.000 km menzilli yeni nesil elektrikli SUV Türkiye'ye geliyor