2022 Dünya Kupası'nda ABD'den tepki çeken paylaşım: Allah yazısını kaldırdılar

Birçok sürprizin yaşandığı FIFA Dünya Kupası'nda İran, rakibi ABD'yi sosyal medya paylaşımı nedeniyle FIFA'ya şikayet etti.

Dört yıldır beklenen FIFA Dünya Kupası'nda heyecan fırtınası devam ederken, birçok olay da yaşanmaya devam ediyor. Son maçlar öncesinde çinde bulunan her takımın bir üst tura yükselme şansının bulunduğu B Grubu'nda oynanacak olan İran - ABD maçı ile ilgili yapılan hareket ortalığı fena halde karıştırdı.

ABD'DEN BÜYÜK SAYGISIZLIK

FIFA Dünya Kupası B Grubu'nda 29 Kasım Salı günü İran ile Amerika Birleşik Devletleri karşı karşıya gelecek.



ORTAM GERİLDİ



Her iki takımın da gruptan çıkmak için mutlaka kazanması gereken karşılaşma öncesinde ABD'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşım sonrası Dünya Kupası'nda ortam gerildi.



ALLAH YAZISI KALDIRILDI



ABD'nin hesabındaki paylaşımda İran bayrağında yer alan "La ilahe illallah" yazısı kaldırıldı.



FIFA'YA ŞİKAYET EDİLDİ



Rakibinin bu hareketine büyük bir tepki gösteren İran, Amerika Birleşik Devletleri'ni FIFA'ya şikayet etti.





BEKLENİYOR



Salı günü saat 22.00'de oynanacak olan maç öncesinde FIFA'nın nasıl bir tutum göstereceği ise bilinmiyor.