AK Parti Trabzon Başkan Adayı'ndan Fenerbahçe ve Beşiktaşlıları çileden çıkaran sözler!

AK Parti Trabzon Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor Fenerbahçe derbisi ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Yarıştığımız takımla bizim sorunumuz var. Hafta sonu oynadığımız takımla bizim sorunumuz var. Hakkımız çalınmış. Ben izliyorum. Rakip teknik direktörüne geçmiş olsun dileğimi ifade ediyorum. Maçın başında ciddi provokasyon olduğu kanaatindeyim." dedi.

AK Parti Trabzon Başkan Adayı Ahmet Metin Genç, olaylı derbinin ardından yaptığı açıklamada, "UEFA'nın sitesinde güncel olarak hâlâ Beşiktaş ve Fenerbahçe şikeci kulüp olarak duruyorken utanmadan bu iki kulüp 2011'in Süper Kupası'nı oynamaya kalkıyor. Aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?" dedi. Genç açıklamasında, "Trabzonspor’un kulüp başkanı hangi adımı atacaksa, onun yanında ikinci adam olmaya hazırım" ifadelerini de kullandı.



Trabzonspor’da Başkan Ertuğrul Doğan ve camianın önemli isimleri bir araya geldi. Doğan’ın düzenlediği basın toplantısına katılan Trabzon Ortahisar Belediye Başkanı ve Trabzon AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Genç, açıklamalarda bulundu. Haber 61'in aktardığına göre Genç, şunları söyledi:

"Gelen rakip provokasyonla 3-0 hükmen almaya gelmiş"

“Yarıştığımız takımla bizim sorunumuz var. Hafta sonu oynadığımız takımla bizim sorunumuz var. Hakkımız çalınmış. Ben izliyorum. Rakip teknik direktörüne geçmiş olsun dileğimi ifade ediyorum. Maçın başında ciddi provokasyon olduğu kanaatindeyim. Devletimizin organları ortaya çıkaracaktır. 2-0 gerideyken mi daha çok saha olayları oldu 2-2’yi yakaladıktan sonra mı olmuş? 2-2 olmuş, korner atacağız, sahaya bir şeyler atılıyor. Belli ki gelen rakip provokasyonla 3-0 hükmen almaya gelmiş. Tüm bunlara rağmen sahaya çıkan futbolcu, onların yöneticilerine yapılan şiddeti asla kabul etmiyorum. Rakip takımın teknik direktörü İsmail Kartal hocaya yapılan ve futbolcularına yapılan o şiddeti asla kabul etmiyorum.

"İsmail Kartal hocanın, kendi camiamdan özür dilemesini bekliyorum"

Bir Trabzonsporlu olarak İsmail Kartal hocadan özür diliyorum. Ancak aynı İsmail Kartal hocadan; sahaya giren taraftarın henüz bir müdahale olmadığı halde Fenerbahçe futbolcusu tarafından darp edilmesi, Fenerbahçe’nin geçen hafta 'Hakemi sahadan çıkamazsın' diye tehdit eden, lisansının yırtılması gereken oyuncusu ve yedek kulübesinde tribüne karşı kışkırtıcı eylemler nedeniyle de aynı İsmail Kartal hocadan, kendi camiamdan özür dilemesini bekliyorum. Belki zamanla daha farklı yönler de ortaya çıkacak. Bunun da üzerine gidiyoruz. Biz büyük bir camiayız.

"Ben hukukçuyum, tutuklama olmaması lazımdı"

Sahaya girilmiş, bir şeyler olmuş, 12-13 kişi gözaltına alınmış. Tutuklama yapılmış. Ben hukukçuyum. Devletin adli yargısı bir değerlendirme yapıyor. Kesinlikle burada bir tutuklama olmaması lazım. Eğer ileri derecede tıbbi müdahale gerektirse konu farklı değerlendirilmesi lazımdı. Adam sahaya gireni tekme tokat indiriyor. Bu şikâyete bağlı değil. 6222 sayılı yasanın 17. maddesine göre eğer saha içerisinde bu eylem varsa savcıların bunu resen soruşturması gerekiyor. Taraftara yaptığını futbolcuya niye yapmıyorsun? Bu soruşturmayı yapan savcıyı ben de hukukçu olarak göreve davet ediyorum. Suç varsa tüm yönleriyle araştırılacak.

"Sayın Ali Bey, ses kaydın bizde"

Rakip takımın başkanı bu işi farklı bir mecraya çekiyor. Ligden çekilme gündemli olağanüstü genel kurul kararı alıyorlar. Bu başka yere taşımak isteniyor. Bunu da paylaşacağım kamuoyuyla. Bu şehrin de takımın da hukukunu sonuna kadar savunmaya devam edeceğim. Hem olağanüstü genel kurul kararı alıyor hem de benim yönetimim ile ilgili güzel şeyler söylüyor. Demek istiyor ki ben şampiyonluğa gidiyorum, oyuncular bana lazım aman bunlarla ilgili şikâyet etme. O taraftan da güzelleme yaparak işi toparlamaya çalışıyor. Ancak olağanüstü genel kurulla işin provokasyonunu daha da ileri götürüyor. Bizim itiraz ettiğimiz budur. İrdelediğimiz ve inceleyeceğimiz alan da bu olacaktır Sayın Ali Bey, sen olağanüstü genel kurul kararı alacaksan ben Trabzonspor’un 3 Temmuzda şikeyle hakkını çaldığınız kupayı gündeme almayı isterim. Ses kaydın bizde.

"Haksızca çaldığınız kupayı değerlendireceksiniz"

3 Temmuz 2011’den sonra Fenerbahçe’yi 1.Lig’e düşürmeye gidiyorum diyen de sendin. Ses kaydı bizde. Ama yapamazsınız bunu. Şov yapıyorsun. Başka bir şey yapmıyorsun. Olağanüstü genel kurulda başınızın 3 Temmuz'dan sonra beladan kurtulmadığını söylüyorsun. Hak yediğinizi göreceksiniz orada. Haksızca çaldığınız kupayı değerlendireceksiniz. UEFA’nın sitesinde hala Fenerbahçe ve Beşiktaş şikeci kulüp olarak güncel şekilde duruyorken fütursuzca, utanmadan 2011’in Süper Kupası’nı oynamaya çalışıyorsunuz. Siz bizim aklımızla dalga mı geçiyorsunuz?

"Trabzonspor’un kulüp başkanı hangi adımı atacaksa, onun yanında ikinci adam olmaya hazırım"

O genel kurulda Fenerbahçe’nin lehine dava açtığınızı ancak UEFA’ya kim sponsor olduysa ondan sonra o davayı neden geri çektiğinizi de izah etmeniz lazım. Bu gerekçelerle olağanüstü genel kurul yapın ondan sonra ligden çekilin. Hep beraber alkışlayalım sizi. Trabzonspor’un kulüp başkanı hangi adımı atacaksa, onun yanında ikinci adam olmaya her zaman hazırım”