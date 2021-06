Ali Koç canlı yayında açıkladı: Emre Belözoğlu ile yola devam edilecek mi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç düzenlediği basın toplantısında Emre Belözoğlu için verdiği kararı açıkladı. İşte Ali Koç'un basın toplantısında yaptığı açıklamalar...

Fenerbahçe camiasında herkesin işaret ettiği 1 Haziran geldi, çattı... Açıklamaları merakla beklenen Başkan Ali Koç basın toplantısını canlı olarak aktarıyoruz.



İşte Başkan Koç'un sözleri:

"Aslında niye bugüne bıraktık basın toplantısını. Onu açıklayalım. Sezon sonunda hep beraber olmak güzel. Tüzüğümüzün emrettiği gibi 5-6 Haziran'da olağan seçimli genel kurulu yapacaktık. 1 Haziran'a kadar kısıtlamalar uzatılınca yeni bir tarih belirledik. 12 Haziran oldu. Pazar günü kısıtlamanın süreceğini hesaplayamadık. Yeni bir duyuru yapmamız gerekiyor. İkinci seçenek için de çok konuştuk ama hepimizin ilk defa karşılaştığı bir durum. Sabit tutalım, özel bir izin alabilir miyiz dedik. Pazara sabit kalabilir miyiz diye çalışıyoruz, zor görünüyor. Olursa bizler için çok çok iyi olur. 25-26 Haziran'a getiriyor. 12-13'ü bir gün geri çekebilir miyiz? Ama hukuken mümkün gözükmüyor. Mahkemelik bir konu bile olabilir. Seçimi 25-26 Haziran tarihlerinde yapacağız.

İstediğiniz her şeyi sorabilirsiniz. İnşallah sizin sorularınıza tatmin edecek cevaplar vereceğiz.

"Sistemi değiştiremiyorsak kendimizi değiştireceğiz"

Her sene böyle başlıyoruz, Nisan ayında şampiyon, Dilmen, Tatlı, Zorlu sezonu... Bunlar normalleşti. Normalleşmeye rağmen inananların sayısının azaldığı göz ardı edemeyeceğimizin bir unsur. Israrlı, sistematik bir şekilde bu argümanları, iftiraları her sezon yerleştirip buna da yeterince inanacak bir kitle bulabilmek üstün bir başarı. Bu golü yemeyin, dikkat edin diyorum. Her sene devam ediyor. Azalarak da olsa devam ediyor. Bundan sonra sistemi değiştiremiyorsak kendimizi değiştireceğiz. Bir müddet daha Türk futbolunun realitesi olarak devam edecek. Biz eski köye yeni adet getirmeye çalışıyoruz. Ortamı germeden de başarının geleceğine inandığımızı belirttik. Bazıları tarafından naif karşılandık. Bu sektörün değişmesi lazım. Biz birinci günden itibaren algı operasyonu yapanlara kafa kafaya verip misli misli karşılık vereceğimiz iletişimimiz olacak.

"Olağan dışı bir sezon"

Olağan dışı bir sezondu. 3 takımın da ipi göğüsleme şansı vardı. Dikkat edin imalar, algılar, iftiralar Fenerbahçe üzerinden. Üzüldük, şaşırmadık. Bunlar Türk futbolunun markasına, kardeşliğe hitap etmeyen unsurlar.

Emre Belözoğlu konusu

Emre Belözoğlu merak edilmesi gereken bir konu. Bütün başkanlık dönemimi bir hocayla geçiririm demiştim. Ama ne yazık ki henüz kan uyuşmasını sağlayamadık. Değişiklik yaptıkça zincirleme takım etkileniyor. Aynı hocayla devam etmek istiyorduk. Emre Belözoğlu'na ben müteşekkirim. Bizden önce yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Ben Emre'yi yöneticiyken tanıdım. Kendisinden ne istediysek saf duygularla elinden gelenin en iyisini yaptı. Zamanı geldiğinde kendi cebinden de bazı ihtiyaçları karşıladı. Emre ile istişare etmek için görüştük. Kendisine kariyer planlaması yapmıştı. O sezon sonunda Ersun hocanın arzusuyla kaptan olarak döndü. Sportif direktör oldu. Beklentinin çok üstünde performans sergiledi. Temaslar açısından, kısıtlı imkanlarımıza rağmen, harcama limitlerine uyum sağlama açısından büyük artılar getirdi. 7-8 ay sonra kendini teknik direktör olarak buldu.

Emre Belözoğlu ile yola devam edilmeyecek

Son derece riskli bir göreve soyundu. 10 maçlık periyotta 23 puan aldı. Erol hoca 21, 22 puan aldı. Sahada gördüğümüz futbol Fenerbahçelilerin beklenti içinde olduğu futboldu. Şampiyonluğu Sivasspor maçında kaçırdık. Teknik direktör konusunda 3 alternatifimiz vardı. Biri Emre ile devam etmek, diğeri yabancı teknik direktörün altında Emre'nin tecrübe kazanması, üçüncüsü de yepyeni yabancı teknik direktör. Şu anda yerli arasında tek isim Emre Belözoğlu'nu görüyorum. Deneyim, yaşanmışlık, tecrübe çok önemli. İçinde bulunduğumuz durumda Emre Belözoğlu ile devam etmemiz hemen bizim hem de onun açısından riskli. Çok sıcak baktığını söylemem.



"Hizmetleri için teşekkür ediyoruz"

Sonuç ne olursa olsun Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç olarak, Emre Belözoğlu'na hizmetleri için teşekkür ediyorum. İnşallah en hayırlı kararı bu süreç içerisinde vermiş oluruz.

"Biz transferleri SPK emrettiği ölçüde açıklıyoruz"

Bizim şeffaf olmadığımıza dair iddiaları tümüyle reddediyorum. Süper Lig kulüpleri arasında en şeffaf, eleştiriye en açık kulüplerden biriyiz. Bizim kompleksimiz yok çünkü. Tüzüğümüz emretmesine rağmen, Fenerbahçe tarihinde ilk defa gerçek konsolide finansalları biz sunacağız. SPK mesela. Bizi çok seven bir arkadaş çıkıyor, diyor ki, 'Niye açıklamıyor transferleri?' diyor. Biz SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) emrettiği ölçüde açıklıyoruz.



Menajer harcamaları... TFF'nin açıkladığı datalara bakın. Nasıl olur ki deyin, Türkiye Süper Ligi'nde sadece 5 kulüp bu sezon menajerlik ödemesi yapmış. Şöyle sorun, 'Türkiye'deki menajerlik ücretlerinin yarısını sadece Fenerbahçe ödüyor?' diye sorun. Sorun bir nasıl oluyor da menajerlik ödemelerinin yarısını Fenerbahçe ödüyor. Sonra diyorsunuz ki şeffaf değilsiniz.

"Saygı görmek istiyorsanız, saygı duyacaksınız"

Biz hala temiz futbol, adil rekabet ve futbolun ilkelerini devam ettireceğiz. Gittiğimiz her deplasmanda saygı duyuyoruz. Fenerbahçe'nin deplasmanında veya F.Bahçe'nin evinde yöneticiler arasında bir olay çıktı mı? Saygı görmek istiyorsanız, saygı duyacaksınız. Anadolu kulüpleri olan ilişkilerimiz tarihte olmadığı kadar iyidir. Tahlillerinizi yaparken bu takıma da dikkat etmelisiniz. Bir tane deplasmanda sıkıntı yaşadık mı? Bazı maçlara sandığımızdan fazla seyirci alınıyor ama şikayet ettik. Bir kişi küfür etti diye camiaları hedef almıyoruz. Bu tarz yaklaşımı özendirmeniz lazım.

"Sivasspor maçı bize maddi anlamda büyük hasar verdi"

Attığımız her adımı 30 kere düşünmek zorundayız. Bana göre biz 3 hocayla çalıştık. Cocu, Ersun Yanal ve Erol Bulut. Diğer hocalar geçiciydi. Şampiyonluğu Sivasspor maçında kaybettik. Evet 14-15 puanımız gitti. O yapılanlara rağmen buraya kadar geldik. Belki yeterince inanamadık. Sivasspor maçı bize maddi anlamda büyük hasar kaybetti.

"4-5 transfer yapacağız dedi, mevkileri açıkladı"

Belki reddedemeyeceğiz teklifler alabiliriz.4 ya da 5 nokta atışı yapacağız. Minimum 1 stoper, 1 kanat, 2 forvet, belki de ya bir sağ bek ya bir sol bek transferleri yapacağız. Yolladığımız oyuncular yurt dışında iyi işler yapılıyor. Bu sezon 15 milyon euroluk satışımız olabilir.