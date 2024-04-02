Arda Güler ile Ancelotti birbirine girdi

Pazar gecesi Real Madrid ile Athletic Bilbao arasındaki mücadelede 1 dakika bile süre alamayan Türkiye'nin İspanya'daki gururu Arda Güler'in Real Madrid'in teknik patronu Ancelotti ile tartıştığı ortaya çıktı.

İspanyol devi Real Madrid, La Liga'da şampiyonluğa yürümeye devam ediyor. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri, 30. hafta mücadelesinde Santiago Bernabeu'da Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etmeyi başardı.

Real Madrid ile Athletic Bilbao arasında oynanan karşılaşmada Türk futbolseverlerin gözü yine Arda Güler'in üzerindeydi. Mücadeleye yedek başlayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, maçı yedek kulübesinde tamamlamak zorunda kaldı. Eflatun beyazlılarda, karşılaşma sonrasında Arda Güler ile teknik direktör Carlo Ancelotti arasında tartışma yaşandığı iddia edildi.

Kulübü yakından takip eden Realmadrid Exclusivo'da yer alan habere göre Real Madrid - Athletic Bilbao maçının ardından hararetli anlar yaşandı. 'Maçtan sonra acil olarak bir araya gelen Güler ve Ancelotti kararı tartıştı' başlığı ile sunulan haberde şu ifadeler yer aldı:

"Arda Güler maçın ardından Ancelotti'yle konuştu ve takımdaki durumuyla ilgili düşüncelerini aktardı. Türk oyuncu, Real Madrid'de fazla oynamıyor ve Bilbao maçın ardından Ancelotti ile, takımdaki durumu hakkında konuşmak istedi.

Arda, hocasına, 'Carlo, sıradan bir oyuncu olmak istemiyorum, başarılı olmak istiyorum' dedi. Türk oyuncu neden bu kadar az dakika oynadığını anlamıyor ama İtalyan hocanın mesajı aynı: Sakin ol...

Arda Güler harika yeteneklere sahip bir futbolcu, Ancelotti ve Real Madrid'in sportif yönetimi de bunu biliyor. Ancak şu anda fiziği elit seviyede değil ve ona zarar veren şey de bu. Arda'ya göre ise çok fazla maç oynamaması ya da sadece maçların son dakikalarında oynaması sinir bozucu."