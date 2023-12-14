Aykut Kocaman'ın ismi Cami'ye verildi: ''Bu yanlışın düzeltilmesini istiyoruz''
Sivas'ta Google Haritalar'da bir camiye işaretlenen Aykut Kocaman ismi dikkat çekerken olayın gerçek yüzü kısa zamanda ortaya çıkt.
Sivas'ta bulunan bir caminin adı, Google Haritalar'da "Aykut Kocaman Cami-i Şerifi" olarak değiştirildi.
"BU YANLIŞIN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUZ"
Cami Dernek Başkanı Mahmut Uçtu: "Aykut Kocaman’ı da severiz. İsmi böyle yapılara layık. Haritalara Aykut Kocaman Cami yazmışlar. Güzel isim vermişler. İnşallah o da hayırlar yapıyordur. Fakat bu yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Bazen Akşemsettin Cami’yi bulamıyorlar. Aykut Kocaman ağabeyimizi de buraya bekleriz. Kendisini buraya davet ediyoruz."
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