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  4. Aykut Kocaman'ın ismi Cami'ye verildi: ''Bu yanlışın düzeltilmesini istiyoruz''

Aykut Kocaman'ın ismi Cami'ye verildi: ''Bu yanlışın düzeltilmesini istiyoruz''

Aykut Kocaman'ın ismi Cami'ye verildi: ''Bu yanlışın düzeltilmesini istiyoruz''
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Sivas'ta Google Haritalar'da bir camiye işaretlenen Aykut Kocaman ismi dikkat çekerken olayın gerçek yüzü kısa zamanda ortaya çıkt.

Sivas'ta bulunan bir caminin adı, Google Haritalar'da "Aykut Kocaman Cami-i Şerifi" olarak değiştirildi.

 "BU YANLIŞIN DÜZELTİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Cami Dernek Başkanı Mahmut Uçtu: "Aykut Kocaman’ı da severiz. İsmi böyle yapılara layık. Haritalara Aykut Kocaman Cami yazmışlar. Güzel isim vermişler. İnşallah o da hayırlar yapıyordur. Fakat bu yanlışın düzeltilmesini istiyoruz. Bazen Akşemsettin Cami’yi bulamıyorlar. Aykut Kocaman ağabeyimizi de buraya bekleriz. Kendisini buraya davet ediyoruz."

Aykut Kocaman'ın ismi Cami'ye verildi: ''Bu yanlışın düzeltilmesini istiyoruz'' - Resim : 1

Etiketler aykut kocaman cami isim
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