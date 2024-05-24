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Barcelona'da Xavi dönemi sona eriyor

Barcelona'da Xavi dönemi sona eriyor
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La Liga ekiplerinden Barcelona, Teknik Direktör Xavi Hernandez ile sezon sonunda yollarını ayıracağını duyurdu.

İspanya La Liga ekibi Barcelona, kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada 2024-2025 sezonuna Teknik Direktör Xavi Hernandez ile başlamayacağını duyurdu. Açıklamada, Xavi’ye teknik direktör olarak yaptığı çalışmaların yanı sıra oyuncu ve takım kaptanı olarak verdiği katkılar için de teşekkür edilirken, bundan sonraki kariyeri için de başarı dileklerinde bulunuldu.

44 yaşındaki İspanyol teknik adam, La Liga’nın 38. hafta maçında Sevilla ile oynayacakları karşılaşmada son kez Barcelona’nın başında maça çıkacak.

İHA

Etiketler Barcelona barcelona xavi teknik direktörü
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