Barcelona'nın efsane başkanı tutuklandı

İspanyol devi Barcelona'daki kriz büyüyor. Kulübün son başkanı Josep Maria Bartomeu, CEO Oscar Grau ve hukuk biriminin başındaki Roman Gomez Ponti, Barçagate operasyonu kapsamında gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

İspanyol basını, yaşananları "Barçagate" ismiyle takipçilerine aktarıyor. Bartomeu, kulüpteki bazı isimlerin ve önde futbolcuların saygınlığını sarsmak için, sosyal medya hesaplarına para ödediği gerekçesiyle suçlanıyor.

Geçen yıl başlayan sancılı sürecin ardından Bartomeu, ekim ayında istifa etmişti. Kulübü 4 aydır geçici bir kurul yönetiyor.

Barcelona'da başkanlık seçimi bu pazar günü yapılacak.

