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  4. 01 Eylül 2019 09:06

Beşiktaş taraftarı; Yönetimi, hakemi ve Jeremain Lens'i protesto etti

Beşiktaş taraftarı Rizespor maçının uzatma dakikalarında arka arkaya gelen sarı kartlar sonrasında hakem Yaşar Kemal Uğurlu'yu protesto etti ve “Yönetim uyuma Beşiktaş'a sahip çık diye tempo tuttu.

Beşiktaş taraftarı; Yönetimi, hakemi ve Jeremain Lens'i protesto etti
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Beşiktaş taraftarı, Çaykur Rizespor maçının uzatma dakikalarında hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun arka arkaya çıkardığı sarı kartları protesto etti.

Uzatma dakikalarında Rebocho ve N'Koudou’ya gösterilen sarı kartlar sonucu hakem Uğurlu’yu protesto etmek için uzun süre alkışlayan siyah-beyazlı taraflar, ardından da “Yönetim uyuma, Beşiktaş’a sahip çık” tezahüratıyla tempo tuttu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bu tezahüratların dozu daha da arttı.

LENS DE ISLIKLANDI

Öte yandan Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Jeremain Lens de taraftarın tepkisine maruz kaldı.

dakikada Pedro Rebocho'ya bırakan Lens, oyundan çıkarken taraftarların ıslıklı protestosuyla karşı karşıya kaldı.

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