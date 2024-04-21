Bir zamanlar Avrupa Ligi'ne bile gitmişlerdi... Şimdi Bölgesel Amatör Lig'e düştü

Müzesinde Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa bulunan Akhisarspor'un, son hafta öncesinde Bölgesel Amatör Lig'e düşmesi kesinleşti.

TFF 3. Lig 3. Grup'ta Spor Toto Akhisar Stadı'nda konuk ettiği Merkür Jet Erbaaspor'a 6-2 yenilen Akhisarspor, son hafta öncesinde lige veda etti.

Akhisarspor, 2007-2008 sezonu bitiminde TFF 3. Lig'den TFF 2. Lig'e yükseldikten sonra 2009-2010 sezonu bitiminde TFF 1. Lig'e ve 2011-2012 sezonunda Süper Lig'e çıktı.

Süper Lig’de üst üste 7 sezon mücadele eden, birer kez Türkiye Kupası'nı ve TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren, birer kez de aynı organizasyonları finalde kaybeden Ege temsilcisi, 2018-2019 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde yer aldı.

2018-2019 sezonunda Süper Lig'den düşen Akhisarspor, 2019-2020'de 1. Lig play-off yarı finalinde Fatih Karagümrük'e elenerek finale kalamadı.

2020-2021’de TFF 1. Lig’den düşen Manisa temsilcisi, 2021-2022'de TFF 2. Lig'e veda ettikten sonra bu sezonda TFF 3. Lig'de tutunamadı.

AA