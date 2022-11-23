Cristiano Ronaldo'ya bir darbe daha: 2 maçtan men edildi

Dünyanın en iyi futboları arasında gösterilen Cristiano Ronaldo'ya 2 maç men cezası verildi.

Manchester United'ın sözleşmesini feshettiği Ronaldo'ya Federasyon tarafından ceza kesildi. Küçük bir taraftarın telefonunu parçalayan yıldız oyuncuya 2 maç men cezası verildi.

POLİS SORGULADI, FEDERASYON CEZAYI KESTİ

Kendisiyle fotoğraf çekilmek isteyen küçük taraftara sinirlenip telefonunu yere fırlatıp parçalayan Ronaldo özür dilemişti. Polis tarafından sorgulanan Ronaldo için "37 yaşındaki bir adamın, saldırı ve cezai zarar iddiasıyla sorgulandığını ve sorguya gönüllü bir şekilde katıldığını doğruluyoruz." denilmişti.

RONALDO NE DEMİŞTİ?

"BEN ÇOCUKKEN OLDUĞUM GİBİ DEĞİLLER"



"Dünyadaki tüm futbolcular, ben çocukken olduğu gibi değiller. Onları suçlayamayız. Çünkü, bu hayatın bir parçası. Yeni bir nesil var ve onların dikkati tamamen teknolojik şeylerde. Bizi kesinlikle dinliyorlar ama bir yandan bizden de uzaklaşıyorlar. Genç oyuncuların önünde dünyanın en iyilerinden biri var ve hiç örnek almıyorlarsa bu benim için utanç verici olur. Ben 18-19 yaşımdayken Van Nistelrooy, Ferdinand, Roy Keane ve Ryan Giggs'i takip eder, örnek alırdım. Bu yüzden bu zihniyete sahibim. Bedenime, zihnime, aklıma dikkat ediyorum. Çünkü ben o adamları örnek aldım. Ben bu işi onlardan öğrendim."



"TEN HAG'I GELMEDEN ÖNCE ÇOK AZ TANIYORDUM"



"Erik ten Hag'ı Manchester United'a gelmeden önce çok az tanıyordum, Ajax'ta yaptığı işlerden. Biaz... Cristiano Ronaldo'yu eleştirmek, diğerlerini eleştirmekten daha kolaydır. Bu yüzden beni sürekli manşete çıkardılar. Böyle yaşamaya alışkınım. 37 yaşımdayım ve biliyorum, birçok şey öğrendim. Dipteyken ve zirvedeyken, daha önceden göremediğiniz şeylerin farkına varırsınız. Kötü anlarıma da minnettarım. Hangi insanların yanımda olduğunu, o anlarda kimin bana sırt çevirdiğini görüyorum."



"BENDEN HOŞLANMAYANLAR İÇİN VAKİT KAYBETMEM"



"Bazı insanlar sadece negatiflik taşır. Son 4-5 ayda basın beni her zamankinden daha fazla eleştirdi. Bazen nedenini anlayamadım. Portekiz basını bile beni eleştirdi, anlayamadım. Yine de bunu kıskandıkları için yaptıklarını biliyorum. 21 yıldır bu oyunun zirvesindeyim. Her şeyi biliyorum. Benim için problem yok. Eleştirilerini dinlemek, en iyi günlerinizde değilken zor oluyor. Gazeteleri okumayı sevmem, hepsi yalancı! Tamamı değil ama büyük çoğunluğu çöp! Sürekli yalan söylerler. Beni kötüledikleri o cümleleri neden okuyacağım ki! Ben, beni sevenleri önemsiyorum. Benden hoşlanmayanlar için zaman kaybetmem, tamamen vakit kaybı!"



"KARİZMATİK OLMAMLA İLGİLİ BİR DURUM"



"Sosyal medyada en çok takip edilen kişiyim. Bu sadece iyi futbolcu olduğum için değil, karizmatik olmamla da alakalı bir durum. Bence yakışıklı olmam da buna sebep oluyor. Gerçek sebebini bilmiyorum ama sanırım insanların tatmak istediği bir meyveyim."



"BİLMEDİKLERİ İÇİN ELEŞTİRİYORLAR"



"Gary Neville'ın eleştirilerini gördükçe şaşırıyorum. Beni neden bu kadar ağır eleştirdiğini bilmiyorum. Muhtemelen beni kıskanıyor. Kariyerini 30'lu yaşlarının ortasında bitirdi. Ben ise hala en yüksek seviyede oynuyorum. Ondan daha iyi görünüyorum. Bu doğru. Benimle oynayan Gary Neville gibi insanlardan bu tür eleştirileri almak ve dinlemek zor. İnsanların kendi fikirleri olabilir ama antrenmanlarda neler olup bittiğini bilmiyorlar. Hatta, hayatımda neler olduğunu bilmiyorlar. Benim bakış açımı da dinlemek isteselerdi keşke. Tüm hikayeyi bilmedikleri için rahat rahat eleştiriyorlar."

"FUTBOLU ARTIK BİR İŞ OLARAK GÖRÜYORUM"



"GÖRDÜKLERİM HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRATIYOR"



"Son yıllarda gördüğüm şeyler beni hayal kırıklığına uğrattı. Bazen Georgina 'Siz futbolculara bir et parçası gibi davranmalarını anlamıyorum' diyor. 'Evet, söylediğin herşey doğru diyorum"