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  4. 25 Temmuz 2019 19:57

Demir Grup Sivasspor 4 futbolcuyu denemeye aldı

Hollanda'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Demir Grup Sivasspor, daha önce İngiltere'nin Liverpool takımında da formaya giyen forvet Samed Yeşil'in de bulunduğu 4 futbolcuyu denemeye aldı.

Demir Grup Sivasspor 4 futbolcuyu denemeye aldı
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Yeni sezona ikinci etap kamp çalışmalarını sürdürdüğü Hollanda'da hazırlanan Demir Grup Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı ekip bu kapsamda 4 futbolcuyu denemeye alarak kampa dahil etti.

Kırmızı-Beyazlılar futbola Bayer Leverkusen alt yapısında başlayan ve 1.3 milyon Euro karşılığında Liverpool'a transfer olan 25 yaşındaki forvet Samed Yeşil ile orta sahada oynayan gurbetçi futbolcular Enes Çınar, Samet Öztoprak ve Hazar Torunoğulları’nı Hollanda kampında denemeye aldı. Futbolcular ile ilgili son kararı teknik direktör Rıza Çalımbay'ın vereceği öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig , Demir Grup Sivasspor
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